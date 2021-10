Lucian Zlotea: „Faţă de jocul de la Medgidia, ne-am ridicat puţin nivelul“

SCMU Craiova a pierdut duelul cu Dacia Mioveni, din etapa a doua din Divizia A1, scor 2-3, dar antrenorul Lucian Zlotea s-a arătat mulţumit de evoluţia elevelor sale, precum şi de atitudinea lor pe întreaga durată a meciului.

„Au fost câteva momente de rătăcire, câteva greşeli. Echipa din Mioveni s-a prezentat foarte bine, a pus presiune pe noi. A fost, per total, un meci frumos. S-a jucat bine şi de o parte şi de cealaltă. Din păcate, am pierdut la două puncte, puţin frustrant, dar mergem înainte. Totodată, am făcut greşeli şi pe preluare, dar nu pot să spun că nu sunt mulţumit de ceea ce am arătat. Faţă de jocul de la Medgidia, ne-am ridicat puţin nivelul şi am propus un volei bun. A fost frumos în faţa suporterilor, am avut şi şansa de a câştiga, pentru că am condus cu 2-1. S-au strâns mai multe erori, atât din partea arbitrajului, cât şi de la noi. La un asemenea meci, la un asemenea scor, contează orice punct“, a sus tehnicianul Craiovei.

Pentru SCMU va urma partida din Cupa României, cu Lugoj, miercuri după amiază.

„Miercuri jucăm cu Lugojul, de la ora 17.00. Ne-a lipsit şi Milivojevic, iar acum fetele sunt obosite. Nu ştiu dacă pot să-mi fac vreun calcul pentru Cupă, pentru că cei de la Lugoj au o formaţie mult mai bună“, a mărturisit Zlotea.

Divizia A1 – etapa 2:

Sâmbătă, 16 octombrie: SCMU Craiova – Dacia Mioveni 2-3, Ştiinţa Bucureşti – Universitatea Cluj 3-0, Alba Blaj – Arieşul Turda 3-0, Rapid -Voluntari 3-2, Lugoj – Dinamo 3-2.

Luni, 18 octombrie – ora 17.00: Târgovişte – Medgidia.

