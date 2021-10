Voleibalistele Craiovei caută victoria în propriul fief cu Dacia Mioveni

A venit şi momentul mult aşteptat pentru voleiul feminin craiovean! Echipa pregătită de Lucian Zlotea, proaspăt promovată în Divizia A1, va debuta, sâmbătă după masă, în faţa propriilor suporteri. De la ora 16.30, SCMU Craiova se va duela cu Dacia Mioveni într-un meci extrem de interesant şi de important, care va conta pentru etapa a doua a noului campionat.

SCMU a început parcursul în Divizia A1 cu un eşec pe terenul Medgidiei, scor 0-3, dar jocul, per total, a fost unul bun. Acum, urmează un meci care trebuie câştigat, având în vedere că adversara din Mioveni nu este mai bine cotată decât trupa olteană.

Zlotea: „Suntem obligaţi să câştigăm acest joc“

Antrenorul Lucian Zlotea a mărturisit că a fost dezamăgit de faptul că echipa sa nu a avut reacţie după pierderea primului act la Medgidia, dar are încredere într-o reacţie mult mai bună cu Mioveni, sâmbătă.

„Etapa precedentă am pierdut la Medgidia, după un meci foarte greu. Noi am încercat să ne facem jocul, am pus şi probleme în primul set. A fost şi o minge decisivă, unde s-a considerat că punctul trebuie să meargă la ele. Din acel moment s-a frânt jocul, din păcate. Am trecut de acest meci şi contează ce urmează, adică meciul cu Mioveni, de sâmbătă. Şi ele sunt nou-promovate şi ştim că s-au întărit. Au şapte jucătoare noi faţă de sezonul trecut, dintre care cinci de naţionalitate străină.

Va fi un meci dificil, mai ales că ele au un moral bun şi vin după victoria cu Bacăul. Jucăm la noi acasă şi suntem obligaţi să câştigăm acest joc. Ce m-a supărat a fost atitudinea după primul set, când am picat şi nu am mai avut nicio reacţie. A fost primul meci în Divizia A după mai mulţi ani. Am învăţat o lecţie şi vom încerca să gestionăm meciurile mult mai bine pe viitor. Ştim la ce să ne aşteptăm acum, cu Mioveni, pentru că am văzut cum au jucat cu Bacăul“, a declarat Lucian Zlotea, la conferinţa de presă.

Atenţie la Mioveni!

Ana Stoian, una dintre cele mai importante voleibaliste ale Craiovei, nu neglijează deloc echipa Mioveniului, mai ales că lotul lor este unul schimbat într-o proporţie destul de mare.

„Meciul nu va fi deloc uşor. Ele au schimbat echipa într-o proporţie mare şi nu putem să ne aşteptăm la acelaşi joc din partea lor. Au în lot jucătoare tehnice, cu experienţă, care pun probleme. Dacă vom elimina greşelile personale din jocul nostru, vom reuşi să facem un meci bun şi să câştigăm. Am trecut deja peste meciul cu Medgidia şi ne concentrăm la ce urmează, pentru că o victorie ar fi benefică pentru moralul nostru. De când juca şi tatăl meu la club, îşi dorea să fiu şi eu aici, iar sentimentul debutului în Divizia A1 a fost unul aparte. Acum va veni la fiecare meci şi mă va susţine, aşa cum a făcut-o şi în trecut“, a spus Ana Stoian.

Divizia A1 – etapa 2:

Sâmbătă, 16 octombrie – ora 16.30: SCMU Craiova – Dacia Mioveni, ora 17.00: Ştiinţa Bucureşti – Universitatea Cluj, ora 18.00: Alba Blaj – Arieşul Turda, Rapid -Voluntari, Lugoj – Dinamo.

Luni, 18 octombrie – ora 17.00: Târgovişte – Medgidia.

