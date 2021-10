Dan Pascu: „La ora actuală suntem pregătiţi pentru a începe campionatul“

SCMU Craiova a câştigat, din nou, Cupa „Radu Zamfirescu“, după două victorii, 3-1 cu Zalău şi 3-0 cu Universitatea Cluj şi un eşec la limită, (2-3) cu Steaua.

Antrenorul grupării din Bănie, Dan Pascu, a vorbit la finalul competiţiei amicale din Craiova despre cele trei jocuri disputate de elevii săi şi a mărturisit că echipa este pregătită din toate punctele de vedere să debuteze în noul sezon competiţional.

„În primul rând vreau să evidenţiez faptul că am câştigat acest turneu. Nu a fost uşor, pentru că este al treilea turneu consecutiv de la final de săptămână şi s-a acumulat şi oboseala. În plus de asta, nu am beneficiat de serviciile lui Lică şi ale lui Andrei Georgescu, care au acuzat o răceală şi nu am vrut să-i aduc în colectiv. Apreciez primele două jocuri, în special jocul cu Zalăul, unde echipa s-a luptat, a jucat cu ambiţie şi dorinţă de victorie.

În al doilea joc am avut posibilitatea să folosim şi rezervele, dar în partida cu Steaua am simţit o relaxare a băieţilor, care a dus la o evoluţie fluctuantă. În primele două seturi am pierdut câte şapte puncte consecutive, iar acest lucru a fost decisiv. Practic ne-am complicat existenţa. De apreciat că în seturile trei şi patru echipa şi-a revenit, toţi au jucat mai bine, au fost mai exacţi şi au reuşit să ia acel punct de care aveam nevoie pentru a câştiga trofeul. Una peste alta, pot spune că a fost un turneu bun, folositor şi la ora actuală suntem pregătiţi pentru a începe campionatul“, a spus Dan Pascu.

SCMU Craiova va disputa primul meci oficial din noul campionat săptămâna viitoare, mai exact pe data de 9 octombrie, pe terenul formaţiei Ştiinţa Bucureşti.

