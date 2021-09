Paula Partnoi: „Am jucat ca o echipă, aşa s-a făcut diferenţa“

Paula Partnoi, căpitanul naționalei României, a declarat pentru Federaţia Română de Volei după victoria cu 3-2 obținută în fața Slovaciei în optimile de finală ale Campionatului Mondial U18 că spiritul de echipă a contat enorm în economia jocului. De asemenea, antrenorul Marius Macarie s-a arătat mândru de fetele sale şi promite o luptă crâncenă cu Italia, în sferturi.

„Am început meciul foarte bine, dar apoi ne-am pierdut concentrarea și lucrurile au devenit complicate. A fost un meci nebun, plin de emoții, dar este foarte important că am câștigat și că putem merge mai departe. Am fost foarte determinate și am jucat ca o echipă, ne-am ajutat și cred că așa s-a făcut și diferența la final. Am pierdut cu Italia anul trecut, la Campionatele Europene și acum vrem să jucăm mai bine decât atunci, pentru a dovedi cine suntem și cât de mult am progresat de atunci”, a spus Paula Partnoi, pentru FRVolei.

„Sunt cu adevărat mândru de echipa mea. Cunoșteam Slovacia și știam că va fi un meci foarte dificil, dar azi a fost ziua noastră. Cred că unele schimbări pe care le-am făcut în setul al patrulea au funcționat bine și au pus Slovacia în dificultate. Iar în setul decisiv e mereu vorba de mici detalii și trebuie să ai și puțin noroc pentru a câștiga. Italia este o echipă foarte puternică, dar după un meci ca acesta orice este posibil. Va fi dificil, dar noi vom da tot ce avem mai bun pentru a ne califica în semifinale”, a explicat Marius Macarie.

Citeşte şi: Performanţă remarcabilă! Naţionala feminină de volei, în sferturile CM U18