Volei / Victoria cu Slovacia, insuficientă! România nu va participa la European

Naţionala masculină de volei a României a ratat calificarea la Campionatul European, chiar dacă a învins reprezentativa Slovaciei, la turneul de la Ploieşti, cu scorul de 3-1, în ultimul meci al preliminariilor. Victoria rămâne, însă, de palmares, jucătorii lui Dănuţ Pascu încheind pe locul al treilea în grupă. Scorul pe seturi cu Slovacia a fost 25-19, 16-25, 25-22, 25-15.

În primele două meciuri din cadrul turneului de la Ploieşti, România a învins Albania, în prima zi, scor 3-1 (24-26, 25-22, 25-13, 25-2) şi a cedat la mare luptă cu Elveţia, scor 2-3 (25-21, 21-25, 25-21, 22-25, 7-15). În Slovacia, săptămâna trecută, naţionala condusă de Dan Pascu a înregistrat următoarele rezultate: 3-0 cu Albania, 1-3 cu Elveţia şi 1-3 cu Slovacia.

România încheie astfel preliminariile pe locul 3 al grupei E, cu 10 puncte, şi un bilanţ de trei victorii şi trei înfrângeri, ratând astfel calificarea la turneul final al CE2021.

Slovacia, cu 15 puncte în grupă, a obţinut calificarea directă la turneul final, la care ajung echipele câştigătoare ale celor 7 grupe preliminare şi alte cinci echipe de pe locul 2, cu cea mai bună linie de clasament. Primul criteriu de departajare a fost numărul de victorii, iar apoi punctele.

Turneul final va avea loc în Polonia, Cehia, Estonia şi Finlanda, în perioada 1-19 septembrie. Pe lângă cele patru gazde, la turneul final mai sunt calificate direct, în urma clasării la ediţia anterioară a CE, Serbia, Slovenia, Franţa, Rusia, Italia, Ucraina, Germania şi Belgia.

Dan Pascu: „Nu am reuşit să gestionăm momentele grele“

Selecţionerul României, Dănuţ Pascu, a povestit pentru GdS care a fost momentul când s-a pierdut calificarea şi a recunoscut că echipa sa nu a jucat la un nivel foarte ridicat în meciurile de la Ploieşti.

„Este foarte greu să-mi găsesc cuvintele acum, după ce nu am reuşit să ne calificăm. În primul turneu, în Slovacia, echipa a început bine, cu o victorie frumoasă cu Albania. A urmat un alt meci bun, cu Slovacia, pe care l-am pierdut, adversarii formând o echipă redutabilă. Apoi, cu Elveţia, s-a „rupt“ Bartha. Acela a fost, practic, momentul decisiv, pentru că am avut, apoi, un minus la capitolul experienţă. Nu am mai reuşit să jucăm la un nivel ridicat, iar înfrângerea a fost inevitabilă.

Pentru turneul de Ploieşti am fost nevoit să-l chem de urgenţă pe Muscina, dar echipa, trebuie să recunosc, a jucat rău, cu trac. Nu ne-am găsit cadenţa, nu am reuşit să gestionăm momentele grele, în special cel cu Elveţia, când am condus cu 2-1 şi 13-6. A fost momentul psihologic în care s-a pierdut calificarea. Toată echipa a fost obosită la acest turneu şi s-a simţit şi pe teren“, a spus Dan Pascu, pentru GdS.

