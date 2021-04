SCMU Craiova, la trei meciuri de revenirea pe prima scenă a voleiului românesc

Voleibalistele de la SCMU Craiova sunt extrem de aproape de o „reuşită“ de excepţie: promovarea în primul eşalon din România. Dar, pentru a izbuti acest lucru, fetele pregătite de Lucian Zlotea au nevoie de cel puţin două victorii din cele trei partide pe care le vor disputa în acest weekend, în sala „Ion Constantinescu“, din Bănie. La turneul final, pe lângă SCMU, vor mai participa CSS Turda, Focşani şi Mioveni.

Alb-albastrele şi-au aflat, între timp, orele de disputare a partidelor, dar nu şi ordinea adversarelor. Astfel, SCMU va juca vineri şi sâmbătă, de la ora 18.00, în timp ce ultimul meci al turneului va avea loc duminică, de la ora 14.00. Programul turneului final în vom afla mâine seară, în urma unei trageri la sorţi.

Lucian Zlotea: „Toată lumea visează la promovare“

Tehnicianul Craiovei, Lucian Zlotea, simte o mică presiune cu cât se apropie startul turneului. Acesta a vorbit la GdS despre adversarele pe care echipa sa le va întâlni în acest weekend şi a recunoscut că toată lumea din cadrul clubului visează la promovare.

„Emoţiile au început imediat după turneul semifinal. Ne pregătim zilnic şi vedem cum se apropie meciurile cele mai importante din acest sezon. Şi, este normal, se simte şi puţină presiune. Noi ne-am pregătit pentru fiecare meci în parte şi am încercat să remediem lipsurile pe care le-am observat la turneul precedent. Am urmărit Mioveniul şi Focşaniul, ştim în mare măsură la ce să ne aşteptăm. Pe cele de la Mioveni le ştim cât de cât, pentru că am mai jucat două amicale împreună.

Practic sunt două favorite la acest turneu, Turda şi Craiova. Nu va fi un turneu uşor cu siguranţă. Pot spune că Focşaniul este mult mai puternică decât celelalte echipe pe care le-am întâlnit în seria noastră, cu excepţia Turdei. Dacă ne facem treaba, nu vor fi surprize. Toată lumea visează la promovare, la prima ligă. În cazul în care vom reuşi să promovăm, va fi greu la anul, ştim asta, dar simţim cu toţii dorinţa fetelor. Toate vor să joace în Divizia A, să facă pasul spre voleiul mai profesionist. Cu excepţia lui Marciu, care a mai evoluat în prima divizie, celelalte fete sunt tinere, vor putea „gusta“ o nouă experienţă. Am putea spune că ar fi un avantaj dacă am juca meciul cu Turda, cel mai dificil, ultimul. Atunci emoţii nu ar trebui să mai avem nici noi, nici ele şi ne-am putea desfăşura după bunul plac“, a declarat Lucian Zlotea, pentru GdS.

Ana Stoian: „Vrem să redevenim o forţă“

Una dintre jucătoarele de bază ale echipei craiovene, Ana Stoian, a mărturisit pentru GdS că emoţiile dinainte de competiţie sunt doar constructive şi că îşi doreşte să readucă Craiova în prima divizie.

„Emoţii nu am avut nici la turneul semifinal, poate doar unele constructive. Toate cele trei partide vor fi dificile, este clar. Cu Turda am mai jucat, le ştim strategia, în timp ce cu Focşaniul am mai jucat doar eu, anul trecut, şi am pus la punct ceea ce trebuia. Nu în ultimul rând, cu Mioveni, nu cred că vom avea probleme, că le cunoaştem cât de cât. S-a văzut de la începutul anului cât de mult ne-am dorit să ajungem aici şi să obţinem promovarea. Am avut şi susţinerea tuturor iubitorilor de sport, iar acum suntem principalele favorite la promovare.

Craiova a avut o echipă importantă în prima divizie de-a lungul anilor, iar acum vrem să redevenim o forţă, să concurăm la un nivel înalt. Ar fi o experienţă frumoasă să readucem Craiova în Divizia A. Nu mă interesează o anumită ordine a meciurilor. Indiferent cu cine vom juca, vom trata meciul cu maximă seriozitate“, a spus Ana Stoian.

