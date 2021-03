Ce şansă pentru SCMU Craiova! Turneul final de promovare se joacă în Bănie

Şansă enormă de promovare pentru SCMU Craiova. Clubul oltean a reuşit să obţină organizarea turneului final de promovare în Diviza A1, unde se va lupta pentru cele două locuri care duc în prima Divizie. Competiţia se va desfăşura în Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“, din Bănie, în perioada 15-18 aprilie.

Alături de SCMU Craiova vor mai participa CSS Turda, Mioveni şi CSM Focşani.

„Ne bucurăm că am reuşit să aducem turneul acasă şi nu mai trebuie să ne deplasăm prin alte zone. În cele din urmă, am fost singurii care ne-am dorit cu adevărat să găzduim competiţia finală şi iată că avem o şansă în plus. Am sperat de la început ca, în cazul promovării, să o facem pe teren propriu, să ne bucurăm la noi acasă“, a spus Lucian Zlotea, pentru GdS.

„Este o şansă în plus, jucăm acasă şi cunoaştem foarte bine sala. Vom lupta cât putem de mult pentru a obţine minimum două victorii, cele care să ne asigure promovarea. Turda este echipa pe care o cunoaştem. Mioveni are o echipă tânără, sportivele sunt mai tinere decât noi şi pot spune că se agaţă de fiecare minge. De partea cealaltă, din ce am înţeles, Focşaniul are o echipă omogenă şi cu siguranţă vom avea un joc mai dificil. Dar, cred că noi şi Turda vom promova în Divizia A1“, a punctat Anca Mănuc, jucătoare SCMU Craiova.

