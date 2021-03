Obiectiv îndeplinit! Calificare dramatică în play-off pentru SCMU Craiova

Echipa masculină de volei SCMU Craiova are motive de bucurie la finalul acestui weekend. Trupa condusă de Dan Pascu a reuşit să pătrundă in extremis în play-off-ul Diviziei A1, după victoria cu 3-0 (25-19, 25-16, 25-16), de duminică, cu Baia Mare.

După eşecul fără punct cu Arcada, Craiova avea nevoie obligatorie de două victorii la zero cu Timişoara şi Baia Mare, în ultimele meciuri din sezonul regular. Acest lucru s-a întâmplat, iar acum alb-albaştrii se vor lupta pentru o medalie în Divizia A1.

SCMU Craiova: Gommans, Kovacevic, Bartha, Lică, Suson, Diaconescu (L), Teleleu, Călin, Grigoraș, Lupu, Cîrlogănescu, Marelic.

Oltenii au un raport al seturilor de 49:21 în acest moment, în timp ce dinamoviștii, principalii urmăritori, dacă vor învinge şi în ultimul meci cu 3-0, ar ajunge la un raport al seturilor de 48:21. Astfel, diferenţa la setaveraj ar fi în favoarea trupei din Bănie.

Alături de SCMU Craiova, în play-off vor mai evolua Aracada Galaţi, SCM Zalău şi Steaua Bucureşti.

Pascu: „O realizare fantastică, dar vrem să ne luptăm pentru o medalie“

SCMU Craiova a prins primele patru locuri în actualul sezon, iar acest lucru îl mulțumește în totalitate pe tehnicianul Dănuț Pascu. Acesta a mărturisit pentru GdS că este o mare realizare faptul că în acest sezon echipa sa a prins play-off-ul, având în vedere bătălia crâncenă care s-a dat din prima și până în ultima rundă. Mai mult de atât, acesta a anunțat că obiectivul principal va fi obținerea unei medalii.

„O realizare mare că am intrat în play-off. Niciodată nu a fost o luptă mai strânsă până acum pentru primele patru locuri. Practic, am fost șase echipe pentru patru poziții. Prin această calificare în play-off ne-am îndeplinit obiectivul să terminăm în primele patru locuri. Apreciez spiritul de luptă pe care l-a avut echipa. Jucătorii au fost mobilizați la maxim, am pregătit foarte bine tactic toate meciurile și am jucat la punct, cu o presiune destul de mare în spate.

Nu vrem să ne oprim aici. Vrem să ne luptăm pentru o medalie, așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani. Avem obligația morală față de cei care ne susțin să jucăm tot mai bine, să urcăm în clasament. Nu cred că ne vom putea lupta cu Arcada, dar bătălia pentru medalie se va da cu Zalău și Steaua“, a spus Dan Pascu, pentru GdS.

