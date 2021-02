Ne pregătim de turneul semifinal! SCMU Craiova, primul loc în sezonul regulat!

Cu primul loc asigurat la finalul campionatului regulat, SCMU Craiova nu a acordat prea multă atenţie partidei cu CSS Turda şi a înregistrat, astfel, primul eşec din actualul campionat. După nouă victorii consecutive, în care au cedat doar două seturi, voleibalistele Craiovei nu au avut prea multe realizări în faţa unui adversar mai incomod. A fost o victorie în minimum de seturi pentru Turda, scor 25-21, 25-15, 25-16, care şi-a asigurat locul secund şi implicit prezenţa la turneul semifinal, alături de SCMU.

SCMU Craiova: Mihaela Truță, Anca Mănuc, Iulia Zlotea, Alexandra Brabete, Ştefania Şuţan, Ana Stoian, Charlotte Plumereau, Evgenija Milivojevic, Bianca Chifu, Roberta Pîrvan.

Reamintim că în partidele disputate vineri şi sâmbătă, oltencele au trecut cu 3-0 de cele două formaţii din Banat, CSM Timişoara şi Poli Timişoara.

Zlotea: „Scorul nu reflectă diferenţa dintre cele două formaţii“

Tehnicianul Craiovei, Lucian Zlotea, s-a arătat dezamăgit de rezultatul înregistrat duminică, cu Turda, şi consideră că scorul nu reflectă diferenţa dintre cele două echipe. De asemenea, acesta a vorbit şi despre turneul semifinal, care se va disputa în aproximativ o lună de zile.

„Turneul a fost exact cum mă aşteptam. Primele două jocuri mai accesibile, în timp ce partida cu Turda, ultima, a fost dificilă. Am jucat împotriva unei formaţii bune, care s-a întărit în această iarnă şi, din păcate, nu am reuşit mai nimic. Nu s-a legat nimic astăzi. Mi-am dorit, personal, să obţin victoria astăzi. Era un meci în care ne puteam da seama unde ne situăm, dar, aşa cum este în sport, mai sunt şi zile nefaste. Scorul nu reflectă diferenţa dintre cele două formaţii, asta este clar. Am făcut multe greşeli, concentrarea a lipsit, deci trebuie să uităm cât mai rapid această partidă.

Urmează turneul semifinal de totul sau nimic. Acolo ne dăm seama dacă am jucat degeaba un an de zile sau culegem roadele muncii noastre. Degeaba am terminat pe primul loc acum, dacă acolo nu vom juca nimic. Mai mult ca sigur, alături de noi şi Turda vor mai veni Poli Timişoara şi Oradea“, a spus Lucian Zlotea, pentru GdS.

Ana Stoian, jucătoare la SCMU Craiovei, este de părere că echipa sa a prins o zi mai puţin bună, iar acum trebuie să se pregătească pentru turneul semifinal.

„Primele două meciuri au fost bune, ne-am făcut treaba destul de bine şi ne-am concentrat. A urmat, duminică, un joc mai dificil cu Turda, în care nu am reuşit să legăm prea bine jocul. A fost o mică cădere, dar consider că a fost doar o zi mai slabă. A fost un meci de orgoliu, dar tot ne doream victoria. În următoarea perioadă trebuie să ne punem jocul la punct, să vedem ce am greşit în partida cu Turda, pentru ca la turneul semifinal să arătăm că avem o echipă valoroasă şi nu a fost o întâmplare faptul că am terminat pe primul loc“, a adăugat Ana Stoian.

Clasament:

1. SCMU Craiova 10 9 1 27 5 27

2. ACS Volei Turda 10 8 2 26 9 24

3. CSU Poli Timișoara 10 6 4 20 13 19

4. CSM Sighetu Marmației 10 3 7 10 21 9

5. CSU Oradea 10 3 7 11 23 8

6. CSM Timișoara 10 0 10 1 30 0

Citeşte şi: SCMU Craiova, pusă pe spectacol în Banat. Victorii la pas cu echipele Timișoarei