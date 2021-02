Dan Pascu: Încercăm să „digerăm“ cât mai rapid acest eşec

SCMU Craiova a fost foarte aproape de a scrie, din nou, istorie pentru voleiul oltenesc. Trupa lui Dănuţ Pascu a făcut un meci extraordinar cu Dinamo, în finala Cupei României, dar a cedat în cele din urmă cu 3-1, micile detalii făcând diferenţa la final.

Tehnicianul Craiovei a povestit pentru GdS despre emoţiile şi tensiunea dinaintea şi din timpul finalei, dar a şi explicat care au fost principalele probleme ale echipei pentru acest meci.

„O finală întotdeauna o trăieşti la capacitate maximă. Muncisem mult înainte ca să ajungem în finală, iar toţi băieţii şi-au dorit să câştige. Dar să nu uităm că Bartha a jucat accidentat, iar Marelic a avut o contractură la spate, care l-a făcut să joace la 60-70% din capacitate. De aceea, sunt de apreciat băieţii, că au făcut tot ce au putut ca să câştige. Pe partea cealaltă, trebuie să recunoaştem că Dinamo are o echipă puternică, aşa cum s-a şi observat.

Meciuri de „pregătire“ pentru campionat

Teleleu a început extraordinar meciul, dar pe parcurs a mai slăbit ritmul şi am fost nevoit să-l forţez pe Bartha. A fost dureros pentru toţi că am pierdut în finală. Ne-am pus speranţe că putem face o performanţă uriaşă pentru voleiul oltenesc, iar acum încercăm să „digerăm“ cât mai rapid această înfrângere. Trebuie să iau şi partea bună de la aceste meciuri. La turneul precedent am jucat doar cu Braşovul şi a fost un meci din care nu am avut de câştigat prea multe. Înainte de asta, ultimul meci oficial şi mai important data din 13 decembrie, deci de o lună şi jumătate nu aveam un meci mai bun în picioare. Iau aceste trei meciuri de la Cupa României ca o etapă intermediară, de pregătire a echipei pentru turneele care se vor desfăşura în campionat“, a spus Dănuţ Pascu.

Pentru SCMU Craiova va urma un nou turneu în Divizia A, în perioada 12-14 februarie, la Zalău. Atunci, alb-albaştrii vor întâlni echipa din localitate, SCM Zalău şi Universitatea Cluj.

