Ziua cea mare! SCMU Craiova poate scrie istorie pentru voleiul oltenesc!

SCMU Craiova se află în fața unei performanțe remarcabile pentru voleiul oltenesc. Trupa lui Dănuț Pascu va juca astăzi, în premieră, pentru trofeul Cupei României, împotriva lui Dinamo. Partida va avea loc de la ora 14.00 și va fi transmisă pe TVR 3.

Alb-albaștrii au avut un parcurs de „nota 10“ până în ultimul act, învingând atât Zalăul, cât și Unirea Dej cu 3-0. Au fost două partide aproape perfecte, cu foarte multe puncte spectaculoase. Jucătorii Craiovei, în frunte cu al lor căpitan, Laurențiu Lică, au demonstrat cât de motivați și bine pregătiți sunt în această competiție, dar și că spiritul de echipă contează extrem de mult într-un meci decisiv.

Dănuț Pascu: „Nu ne vom da bătuți sub nicio formă“

Tehnicianul Craiovei, Dănuț Pascu, a vorbit cu GdS despre marea finală cu Dinamo, din această după masă, și a mărturisit că îi convine postura de outsider. De asemenea, acesta a promis că echipa va juca până la ultimul punct, chiar dacă sunt câteva probleme de lot înaintea startului.

„Pentru noi este o onoare să jucăm o finală de Cupa României. Este prima finală pe care o disputăm și ar fi extraordinar să ridicăm și trofeul. Obiectivul nostru a fost să intrăm în primele patru în Cupa României, dar iată-ne că jucăm finala, unde se poate întâmpla orice. Vom porni ca outsideri, pentru că de departe Dinamo este echipa favorită și ne convine această postură, pentru că nu avem ce pierde.

Cu Zalăul a fost un joc strâns, în special în primele două seturi. Ne-au condus de fiecare dată până pe finalul seturilor, dar am reușit să ne mobilizăm de fiecare dată și să întoarcem scorul în favoarea noastră. Dinamo a demonstrat ce valoare are la ora actuală. Faptul că a câștigat 3-0 fără probleme cu Arcada Galați îmi spune că vom avea o partidă mai mult decât complicată în finală. Echipa este în revenire de formă, s-a pregătit foarte bine. Abordăm cu încredere această finală și nu ne vom da bătuți sub nicio formă. Vom juca finala fără Bartha, care are câteva probleme medicale. La capacitate maximă nu va fi nici Marelic, dar vom vedeam cum vor decurge lucrurile“, a spus Dănuț Pascu.

Lică: „O finală nu se joacă, se câștigă!“

Căpitanul Laurențiu Lică este pregătit din toate punctele de vedere pentru marele meci cu Dinamo și are încredere că la final va putea aduce trofeul în Bănie.

„O finală nu se joacă, se câștigă! Cu mentalitatea asta vom intra mâine pe teren. Este un trofeu pe care Craiova nu îl are încă in vitrină. Sigur Dinamo este într-o formă extraordinară, cu un antrenor nou și experimentat pe bancă si o echipă cu jucători de valoare care vor da totul pentru acest trofeu. Încercăm să ne refacem până la ora meciului, astfel încât să oferim și un spectacol voleibalistic pe măsură“, a spus „Lolo“, pentru SCM Craiova.

