Dan Pascu: „Rămân cu regretul că n-am jucat mai bine cu Arcada“

SCMU Craiova a înregistrat două victorii și un eșec la turneul organizat în Sala Polivalentă, din Bănie, iar tehnicianul Dănuț Pascu s-a arătat oarecum mulțumit de ceea ce au reușit băieții săi. Acesta a mărturisit, de asemenea, că regretă că nu au reușit să forțeze și mai mult în derbiul cu Arcada.

„Trăgând linie după acest turneu, trebuie să apreciez faptul că băieții au abordat foarte serios meciurile cu echipa din Timișoara și Baia Mare. Rămân cu regretul că n-am jucat mai bine în primul joc, cu Arcada. Este adevărat că am jucat împotriva campioanei, o echipă valoroasă care a plecat de aici, de la Craiova, direct la Moscova, pentru 16-imile CEV Cup. Cu Galațiul am jucat primul meci de la bine înspre foarte bine, iar din setul secund s-a produs acea relaxare, pe care am mai întâlnit-o de două ori până acum. Se pare că nu am învățat nimic din lecțiile trecute, dar per total pot spune că a fost un turneu bun.

Lipsa publicului s-a simțit la meciul cu Arcada. Când ai publicul în spate și te încurajează, este clar că ai o motivație în plus și că îți dorești și mai mult victoria. Acum trebuie să ne bucurăm de această vacanță. Campionatul se va relua pe 15 ianuarie, dar trebuie să tragem niște învățăminte, pentru că mai avem de corectat câteva lucruri la echipă. Va fi o perioadă de pregătire, cu două scurte pauze de sărbători, dar vom încerca să îmbunătățim pe cât se poate jocul echipei“, a spus Dănuț Pascu, la finalul turneului din Bănie.

Program meciuri Divizia A1:

Vineri, 11 decembrie: SCMU Craiova – Arcada Galați 1-3, Unirea Dej – Universitatea Cluj 3-0, CS Timișoara – Baia Mare 0-3;

Sâmbătă, 12 decembrie: Arcada Galați – Baia Mare 3-0, Steaua București – Unirea Dej 3-1, SCMU Craiova – CS Timișoara 3-0;

Duminică, 13 decembrie: Știința București – Brașov 3-0, Arcada Galați – CS Timișoara 3-0, Universitatea Cluj – Steaua București 1-3, SCM Zalău – Dinamo București 3-0, Baia Mare – SCMU Craiova 0-3;

Luni, 14 decembrie – ora 14.00: Dinamo București – Brașov, ora 18.00: SCM Zalău – Știința București;

Marți, 15 decembrie – 14.00: Știința București – Dinamo București, ora 18.00 Brașov – SCM Zalău.

Clasament: 1. Arcada Galați 27 puncte (28:5), 2. Steaua București 25 (28:11), 3. SCMU Craiova 23 (26:10), 4. SCM Zalău 19 (20:7), 5. Unirea Dej 17 (19:17), 6. Universitatea Cluj 14 (17:17), 7. Știința București 10 (13:15), 8. Dinamo București 9 (12:18), 9. Baia Mare 6 (9:24), 10. Timișoara 3 (4:24), 11. Brașov 0 (0:24).

