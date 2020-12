Să vină Arcada! Voleibaliștii Craiovei închid anul cu un turneu pe cinste

În Bănie, weekend-ul începe de vineri, și chiar de la ora 15.00, pentru că voleibaliștii lui Dănuț Pascu vor fi față în față cu unul dintre cei mai tari adversari din campionat, Arcada Galați. Într-un turneu care se va desfășura în „Sala Polivalentă“, SCMU Craiova va fi gazdă a trei meciuri extrem de importante pentru stabilirea ierarhiei finale din Divizia A1 la final de an. Pe rând, oltenii se vor duela cu echipa campioană, Arcada Galați, CS Timișoara și Baia Mare.

Meciul inaugural al turneului din Bănie va fi chiar și capul de afiș al competiției. SCMU Craiova se va duela cu Arcada Galați (vineri, ora 15.00, TVR 3), într-un meci în care orgoliile vor ieși la iveală. Cele două formații s-au luptat în ultimii ani pentru podium, chiar și la titlu, iar rivalitatea este una mare. Cel de-al doilea meci al craiovenilor va fi sâmbătă, de la ora 18.30, în compania grupării din Banat, în timp ce meciul cu Baia Mare este programat pentru ziua de duminică, tot de la ora 18.30.

Meci de care pe care

Căpitanul Craiovei, Laurențiu Lică, a vorbit pentru GdS despre importanța meciului cu Arcada Galați și a punctelor puse în joc. Acesta consideră că șansele sunt egale înainte de startul meciului din Bănie, de vineri, și speră ca echipa sa să gestioneze bine fiecare joc în parte.

„Urmează ultimul turneu al anului pentru noi. Arcada este o echipă într-o creștere de formă vizibilă și se prezintă foarte bine la ora actuală. Noi, chiar dacă am pierdut meciul cu Dinamo, pot spune că am jucat un volei bun și echipa a mers foarte bine. Ne dorim mult victoria, iar faptul că jucăm acasă ne obligă să câștigăm acest meci. Șansele sunt 50% pentru ambele echipe. Vom lua fiecare meci în parte, dar deocamdată ne gândim doar la Arcada. Ne-am fi dorit să avem public în Sala Polivalentă, dar nu avem ce face deocamdată.

Vreau să menționez faptul că nu este deloc ușor să joci trei meciuri în trei zile consecutive, mai ales când primul adversar este formația campioană. Vor fi puse în joc toate resursele ambelor echipe și trebuie să fim atenți, apoi, la celelalte două jocuri, cu Timișoara și Baia Mare. Ce este drept, nu sunt echipe de top în campionat, dar trebuie să gestionăm cum trebuie partidele și să le oferim atenția necesară. Dinamo și Galați sunt cam de aceeași valoare și nu ne va fi ușor deloc în acest sezon să ne luptăm cu ele. Ne antrenăm zi de zi, facem eforturi mari pentru a putea juca de la egal la egal cu aceste formații de fiecare dată când le întâlnim“, a spus Laurențiu Lică, pentru GdS.

Lică: „Nu avem timp să ne gândim la înfrângeri“

Chiar dacă au pierdut la limită și cu Steaua și cu Dinamo, băieții lui Pascu nu au avut timp să se gândească la aceste rezultate și au „șters cu buretele“ tot ceea ce s-a întâmplat, tocmai pentru a fi motivați la maximum în ceea ce va urma.

„Așa cum estimam la începutul acestui sezon, surprizele nu au lipsit și vor fi și în continuare. Atât după eșecul cu Steaua, cât și cel cu Dinamo, am încercat să „ștergem cu buretele“ totul și să o luăm de la capăt, pentru că nu aveam timp să stăm și să ne gândim la înfrângeri. Revenirea celor de la Steaua și căderea noastră ne-a afectat puțin. Poate aveam impresia că suntem o echipă competitivă și, într-un fel, ne-am relaxat un pic, și, din păcate, nu am mai reușit să intrăm în joc. Ei au menținut un nivel de joc constant, în timp ce noi, după două seturi excepționale, am lăsat garda jos. Steaua a avut și avantajul sălii proprii și au fost mult mai motivați din acest punct de vedere“, a adăugat Lolo.

Reamintim că în primele șapte meciuri din actualul sezon, SCMU Craiova a înregistrat cinci victorii de trei puncte și două eșecuri la limită (3-2). Brașov, Zalău, Universitatea Cluj, Știința București și Unirea Dej au cedat în fața oltenilor, în timp ce Steaua București și Dinamo București au reușit să le „smulgă“ câte două puncte.

Program meciuri Divizia A1:

Vineri, 11 decembrie – ora 15.00: SCMU Craiova – Arcada Galați, ora 18.00: Unirea Dej – Universitatea Cluj, ora 18.30: CS Timișoara – Baia Mare;

Sâmbătă, 12 decembrie – ora 15.00: Arcada Galați – Baia Mare, ora 18.00: Steaua București – Unirea Dej, ora 18.30: SCMU Craiova – CS Timișoara;

Duminică, 13 decembrie – ora 14.00: Știința București – Brașov, ora 15.00: Arcada Galați – CS Timișoara, ora 16.00: Universitatea Cluj – Steaua București, ora 18.00: SCM Zalău – Dinamo București, ora 18.30: Baia Mare – SCMU Craiova;

Luni, 14 decembrie – ora 14.00: Dinamo București – Brașov, ora 18.00: SCM Zalău – Știința București;

Marți, 15 decembrie – 14.00: Știința București – Dinamo București, ora 18.00 Brașov – SCM Zalău.

Clasament: 1. Steaua București 19 (22:10), 2. Arcada Galați 18 puncte (19:4), 3. SCMU Craiova 17 (19:7), 4. SCM Zalău 16 (17:7), 5. Universitatea Cluj 14 (16:11), 6. Unirea Dej 14 (15:14), 7. Dinamo București 9 (12:15), 8. Știința București 7 (10:15), 9. Timișoara 3 (4:18), 10. Baia Mare 3 (6:18), 11. Brașov 0 (0:21).

Citește și: Gabi Ruse, prima româncă calificată în sferturi la Dubai