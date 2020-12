Meciuri tari pentru SCMU Craiova în acest weekend

Echipa masculină de volei SCMU Craiova va avea parte de două meciuri dificile în acest weekend. Trupa lui Dănuț Pascu se va deplasa la Dej, pentru duelurile cu Dinamo și echipa din localitate, Unirea. Primul joc, cel cu formația bucureșteană, se va disputa sâmbătă, de la ora 14.00 și va fi transmis pe TVR 3. Partida cu Unirea Dej este programată duminică, de la ora 18.00.

Voleibaliștii Craiovei au parte de un start de sezon excelent. Patru victorii și un eșec cu 3-2 au înregistrat în primele cinci runde ale noului campionat din Divizia A1. Pe rând, Brașov (3-0), SCM Zalău (3-0), Universitatea Cluj (3-1) și Știința București (3-1) au fost „victimile“ oltenilor, care s-au văzut, totuși, înfrânți, în duelul cu Steaua București (3-2).

Urmează, de această dată, două partide mult mai dificile, în decursul a două zile, contra unor formații cu pretenții. Dinamo este una dintre echipele de top din România, cu un buget fantastic pentru campionatul nostru, dar cu un start dezamăgitor de sezon (o victorie și trei eșecuri). Antrenorul Craiovei menționa înaintea primului joc oficial că Dinamo va fi o putere în acest an și cu siguranță se va lupta la titlu. Menționăm și faptul că meciul cu SCMU Craiova va fi primul în care Dinamo va alinia întregul lot!

De partea celalată, duminică va fi meciul cu Unirea Dej, o formație ambițioasă care a adunat 11 puncte în șase runde. Aceștia se pot lăuda cu o victorie în cinci seturi chiar cu Dinamo, la sfârșitul lunii noiembrie.

Dinamo, în efectiv complet exact la meciul de sâmbătă

Tehnicianul Craiovei, Dănuț Pascu, a analizat meciurile cu Dinamo și Unirea Dej și consideră că vor fi două jocuri cu adevărat complicate, din prisma mai multor mici detalii.

„Nu pot spune că este cel mai greu turneu de până acum, pentru că în egală măsură au fost dificile și meciurile de la Craiova. Zalăul are o echipă bună, am avut de tras, Clujul ne-a luat un set. De asemenea, apoi am mers la Steaua, o formație care arată din ce în ce mai bine. Dacă la început de sezon nu îi vedeam în top 4, la ora actuală se poate întâmpla orice. Dinamo va fi pentru prima dată în efectiv complet, la meciul cu noi. Până acum au avut probleme cu Covid-ul, au fost chiar și șase jucători la un turneu. De o săptămână s-au pregătit toți, au început să-și așeze lucrurile și pot spune că va fi un meci „criminal“. De partea cealaltă, Unirea Dej acasă joacă incredibil. Acolo este o sală mică, întunecoasă, incomodă și cu siguranță nu ne va fi ușor“, a declarat antrenorul Craiovei.

Alb-albaștrii au pierdut săptămâna trecută, la Steaua, chiar dacă au condus cu 2-0, iar Pascu a spus pentru GdS care a fost motivul care a dus la acel eșec.

„Timpul a fost foarte scurt între meciurile de la București și cele care urmează acum, la Dej. Meciul cu Steaua a fost copie la indigo cu cel de acasă, împotriva Clujului. Am jucat foarte bine, ne-am relaxat când am văzut că avem avantaj consistent, i-am dat adversarului posibilitatea să-și intre în joc, iar apoi ne-au taxat“, a adăugat Dan Pascu.

Program meciuri weekend Divizia A1:

Vineri, 5 decembrie – ora 14.00: Brașov – Universitatea Cluj, ora 18.00: SCM Zalău – Steaua București.

Sâmbătă, 5 decembrie – ora 14.00: SCMU Craiova – Dinamo, Steaua București – Baia Mare, ora 18.00: Știința București – Unirea Dej, Universitatea Cluj – Timișoara;

Duminică, 6 decembrie – ora 14.00: Brașov – Baia Mare, Știința București – Arcada Galați, ora 18.00: Unirea Dej – SCMU Craiova, SCM Zalău – Timișoara;

Clasament: 1. Arcada Galați 15 puncte (16:4), 2. Steaua București 14 (16:7), 3. SCMU Craiova 13 (14:4), 4. SCM Zalău 12 (12:4), 5. Unirea Dej 11 (12:10), 6. Universitatea Cluj 8 (10:11), 7. Știința București 7 (9:9), 8. Dinamo București 7 (9:13), 9. Timișoara 3 (4:12), 10. Baia Mare 0 (2:15), 11. Brașov 0 (0:15).

