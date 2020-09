Încă un transfer pentru SCMU Craiova. Evgenija Milivojevic va juca în Bănie

Echipa feminină de volei SCMU Craiova a mai realizat un transfer important în această perioadă. Conducerea clubului oltean a ajuns la un acord cu Evgenija Milivojevic, din Muntenegru, pentru a evolua în sezonul 2020-2021 în Bănie.

Evgenija are 26 ani, 178 cm înalțime şi este coordonator. A mai jucat în cariera sa la Aguere La Laguna (Spania), Penicilina Iași, și Zok Luka Bar (Muntenegru) şi FC Argeş Piteşti. De asemenea, aceasta este şi componentă a naţionalei Muntenegrului.

Tehnicianul Craiovei, Lucian Zlotea, s-a arătat încântat de noua „reuşită” a clubului şi este convins că sportiva muntenegreancă va fi de folos în noul sezon.

„În urma negocierilor din ultimele săptămâni s-a reuşit aducerea în cadrul echipei a Evgenijei Milivojevic, o coordonatoare originară din Muntenegru. Sunt foarte bucuros că am primit sprijinul necesar pentru acest transfer şi am mare încredere că această jucătoare va aduce un plus echipei. Este o jucătoare cu experienţă, chiar la nivelul naţionalei Muntenegrului, o jucătoare pe care o cunoaştem şi din cadrul Diviziei A din România, unde a evoluat pentru Penicilina Iaşi şi FC Argeş Piteşti. Îi doresc mult succes şi îi mulţumesc pentru încrederea acordată”, a spus Lucian Zlotea, antrenor SCMU Craiova.

