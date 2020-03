După ce Divizia A1 a fost oficial încheiată în urma pandemiei de coronavirus, SCMU Craiova a terminat sezonul pe locul al doilea și a fost desemnată vicecampioana României.

În cadrul unui interviu la TVR, Laurențiu Lică, căpitanul Craiovei a vorbit pe larg despre problema globală cu care ne confruntăm cu toții, și anume pandemia de COVID-19, campionatul proaspăt încheiat, echipa națională, dar și despre viitorul său în voleiul românesc.

„Suntem bine în acest moment și vrem să ne protejăm cât mai mult. Încercăm să avem grijă și de cei din jurul nostru, dar în primul rând pe noi, pentru că doar așa îi putem salva pe ceilalți. Acest virus ne arată cât de vulnerabili suntem, iar acum, din păcate, trebuie să stăm în casă. Cred că niciun campionat din acest sezon nu se va mai relua. Evenimentele care s-au petrecut până acum nu arată niciun semn că acest virus s-ar retrage pe lângă noi, fără să fim deloc atinși. Federația a luat o decizie bună.

Erau multe puncte până la Arcada, iar diferența era greu de recuperat în doar 8 partide. Galațiul merită acest titlu, pentru că a fost cea mai puternică echipă din campionat. Craiova s-a ridicat la nivelul lor o bună perioadă de timp din acest sezon, dar nu am putut ține pasul cu ei până la sfârșit. Am terminat pe locul doi, un loc onorabil, care ne arată că am făcut lucurui bune în acest sezon”, a declarat căptianul Craiovei.

„Calificarea la Campionatul European a însemnat enorm pentru voleiul masculin românesc”

România a fost foarte aproape în 2019 de un rezultat imens la Campionatul European de volei, şi anume calificarea mai departe de grupele competiției. Căpitanul tricolorilor, Laurențiu Lică, își aduce cu plăcere aminte de acele momente, dar regretă, totodată, că nu s-a obținut un rezultat pozitiv în jocul cu Grecia.

„Cu siguranță voleiul românesc s-a ridicat în momentul în care România s-a calificat la Campionatul European după 24 de ani. Acest lucru a însemnat enorm pentru voleiul masculin românesc. Am reacționat cum trebuie la acest turneu final. Toți jucătorii care au făcut parte din lotul nostru și-au dorit să trecem mai departe de grupă. Portugalia, din păcate, unde nu aveam mari speranțe, a reușit să ia un set în plus, iar calificarea noastră s-a pierdut. A fost o competiție abordată cu multă pasiune de către noi. Ne puneam mari sperațe în meciul cu Grecia, mai ales că în Liga Europeană i-am învins. Niciun meci nu seamănă cu altul, au câștigat acel meci și chiar și acum am un gust amar. Am avut șansele noastre, puteam obține victoria, dar ei au jucat mai puternic pe final și nu am mai putut reveni”, a punctat „Lolo”.

„Anul trecut a fost ultimul în tricoul naționalei”

Ajuns la vârsta de 40 de ani, căpitanul Craiovei, dar şi al naţionalei României a mărturisit că începând din acest an nu va mai face parte din lotul „tricolorilor”. „Lolo” se va concentra de acum înainte pe jocurile echipei de club şi consideră că sunt foarte multe alte talente în ţară care să îl poată înlocui.

„Câștigătoarele grupelor se califică, dar și primele cinci clasate de pe locul 2. Slovacia are o echipă puternică, trimit jucători importanți în Europa. Băieții trebuie să abordeze fiecare meci, indiferent de adversar, cu același gând, de a câștiga. Dacă subestimăm vreo echipă, ne va fi foarte greu. Trebuie să spun că anul trecut a fost ultimul an în care am participat la echipa națională. Am jucat cu mare plăcere și cu inima deschisă de fiecare dată când am fost convocat. Cred că momentul meu la echipa națională este la final. Îmi doresc să îmi rezerv forțele pentru echipa de club, unde vreau să evoluez în continuare.

Sunt convins să odată cu retragerea mea vor apărea alte caractere puternice în vestiar. Va fi nevoie de o conexiune la nivelul jucătorilor, iar ei trebuie să se bucure împreună pentru fiecare moment. În acel moment, nucleul la echipa națională ar fi puternic. Avem copii buni, dar trebuie să confirme mai mulți ani la rând”, a încheiat Laurenţiu Lică.

