EXCLUSIV / Dănuț Pascu: S-a luat decizia corectă

Campionatul Diviziei A1 a fost suspendat definitiv de către Consiliul Director al Federației Române de Volei din cauza pandemiei de coronavirus. Astfel, în urma deciziei, SCMU Craiova a fost desemnată vicecampioana României, ea terminând sezonul regulat pe locul secund în clasament. Arcada Galați a devenit campioana României pentru al doilea sezon consecutiv, în timp ce Dinamo București a completat podiumul.

Tehnicianul Craiovei, Dănuț Pascu, a declarat în exclusivitate pentru GdS, că este de acord în totalitate cu decizia Federației, mai ales că legea a interzis deja practicarea antrenamentelor.

„Având în vedere situaţia actuală, consider că s-a luat decizia corectă. Orice om echilibrat nu avea cum să nu fie de acord cu această decizie. La ora actuală legea ne interzice să mai facem antrenamente. Eram obligaţi să trimitem jucătorii acasă. Serbia, de exemplu, din această săptămână se află în izolare o lună de zile, în timp ce Polonia şi Croaţia aproximativ două săptămâni. După o lună şi jumătate, timp în care jucătorii nu ar fi făcut pregătirea, era foarte greu să ne mai intrăm în ritm”, a declarat Dănuț Pascu, antrenorul Craiovei.

Punctele din play-off nu s-au mai contabilizat

La finalul sezonului regulat din Divizia A1, SCMU Craiova se regăsea pe locul al doilea în clasament, cu 40 de puncte. Au urmat încă două jocuri în play-off-ul campionatului până la apariția coronavirusului, cu ACS Zalău și Unirea Dej, ambele câștigate de gruparea olteană. Chiar și așa, cele două victorii nu au mai contat în economia clasamentului, pentru că Federația a decis ca sezonul competițional să se încheie după finalul returului. Tehnicianul Craiovei, Dănuț Pascu, a salutat această decizie și consideră că echipa sa își merită locul în clasament.

„De asemenea, o altă decizie bună este faptul că acest campionat a fost întrerupt la sfârşitul sezonului regulat, iar acum vom elimina orice fel de suspiciune. Primele jocuri din play-off nu s-au mai contabilizat. Trebuie să specific că ierarhia finală este corectă şi din punctul de vedere al rezultatelor echipelor. Arcada a pierdut un singur meci în campionat, a încheiat pe primul loc. Noi suntem pe locul doi, peste Dinamo şi Zalău. Pe Dinamo i-am învins în meciurile directe de două ori cu 3-0, iar cu Zalăul am obţinut mai multe puncte în cele două jocuri. La ei am pierdut 3-2, iar acasă ne-am impus cu 3-1. Şi prin rezulate suntem peste adversarele directe din acest sezon, deci consider că merităm locul al doilea”, a specificat Dănuț Pascu.

Întreruperea definitivă a campionatului îi afectează în mod direct pe jucători. Aceștia vor pierde aproape două luni din contract.

„Jucătorii vor pierde aproape două luni din contract din cauză că nu se va mai juca în acest sezon. Este un lucru care îi nemulţumeşte pe toţi, dar este o situaţie generală, la nivel internaţional. Deja majoritatea au plecat acasă”, a adăugat tehnicianul oltenilor.

Pascu: Vrem să păstrăm nucleul de anul acesta

Antrenorul Craiovei a declarat pentru GdS că dorește șă mențină același nucleu de jucători și pentru sezonul viitor. Totodată, clubul va căuta și întăriri, în limita bugetului disponibil.

„Pe mai departe vom face o analiză a activităţii din acest an, vom lua în calcul bugetul pe care îl avem la dispoziţie şi trebuie să facem un plan pentru viitor. Vrem să păstrăm nucleul de anul acesta, plus câţiva jucători care să aducă un plus de valoare. Majoritatea jucătorilor vor dori să rămână alături de noi şi în sezonul viitor. Aici au avut parte de linişte, şi-au luat drepturile financiare la timp şi avem o structură organizatorică foarte bună. La orice problemă medicală reacţionăm imediat, iar pregătirea eu zic că este una foarte bună”, a mai spus Dănuț Pascu.

A șasea medalie în opt ani

SCMU Craiova se poate lăuda în acest moment cu performanțele realizate în ultimele 8 sezoane din campionatul intern. Dănuț Pascu și gruparea alb-albatră au obținut nu mai puțin de șase medalii în ultimii opt ani de activitate.

2012-2013 – vicecampioană

2013-2014 – locul 4

2014-2015 – locul 3

2015-2016 – campioana României

2016-2017 – vicecampioană

2017-2018 – locul 6

2018-2019 – locul 3

2019-2020 – vicecampioană

