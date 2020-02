Trei puncte cu Dinamo şi să înceapă petrecerea!

Echipa masculină de volei SCMU Craiova va disputa, mâine, de la ora 18.00, derbiul etapei a 15-a din Divizia A1 cu Dinamo Bucureşti.

În cadrul unei conferinţe de presă, căpitanul Craiovei, Laurenţiu Lică şi jucătorul Stanislaw Wawrzynczyk au vorbit despre duelul de foc cu Dinamo, din această seară. Aceştia consideră că cele trei puncte puse în joc au o conotaţie extrem de importantă în vederea economiei clasamentului.

„Aş vrea să spun că este un meci normal, cel cu Dinamo, dar aş minţi. Trebuie să-l tratăm ca pe un meci normal, dar ştim care este importanţa acestui meci. În clasament ne desparte un singur punct de ei şi ne dorim foarte mult victoria, pentru a-i devansa. Această rivalitate apare mereu când o echipă din Craiova joacă împotriva alteia din Bucureşti. Dinamo are o echipă puternică şi întotdeauna am avut meciuri tensionate cu ei. Ne aşteptăm la aceeaşi încrâncenare şi în acest duel, dar important este ca echipa să fie susţinută şi de public. Dată fiind importanţa adversarului nostru, dar şi a partidei, sunt convins că lumea va veni să ne susţină“, a declarat Laurenţiu Lică.

„Avem toate motivele să fim 100% concentraţi pentru acest joc“

Trupa lui Pascu s-a impus în meciul tur, cel din „Groapă“, cu scorul de 3-0, la capătul unuia dintre cele mai bune jocuri realizate de formaţia olteană în acest sezon. „Lolo“ este convins că echipa va fi pregătită din toate punctele de vedere pentru acest meci, chiar dacă Dinamo va veni aici cu o dorinţă de răzbunare după eşecul din tur.

„În meciul tur, am intrat pe teren cu gândul de a face un joc bun. A fost primul meci în care am simţit că suntem o echipă şi am tras pentru fiecare minge. Consider că şi mâine putem face acelaşi lucru, pentru că moralul nostru este destul de bun în prezent. Avem toate motivele să fim 100% concentraţi pentru acest joc din campionat. Până în etapa trecută, Dinamo era cea mai în formă echipă din ligă. A pierdut fotoliul de lider la Galaţi şi nu este întâmplător că se află pe locul al doilea. Nu avem accidentări, iar acest lucru este cel mai important. Lotul este apt şi sunt convins că la ora meciului toată lumea va fi 100% pregătită de joc“, a mai spus Lică.

Lică: Locul trei este un obiectiv normal pentru Craiova

Aşa cum a obişnuit în precedentele sezoane, Craiova va ataca şi în acest an un loc pe podium în campionat.

„Locul trei este un obiectiv normal pentru Craiova. În ultimii ani, Craiova nu a ieşit de pe podium, indiferent de adversari sau de valoarea altor echipe. Este obiectivul pe care ni l-am propus de la începutul campionatului. Dacă începem play-off-ul de pe poziţia a treia, lucrurile vor sta foarte bine la echipă“, a adăugat căpitanul echipei.

„Lolo“, la ceas aniversar

Pe lângă duelul de foc cu Dinamo, clubul SCMU Craiova va sărbători, tot marţi, ziua de naştere a lui Laurenţiu Lică. Căpitanul Craiovei va împlini 30 de ani şi a dorit să transmită un mesaj susţinătorilor echipei. Acesta îi invită la partida cu Dinamo pentru a sărbători împreună victoria şi pentru a-i fi alături de ziua sa de naştere.

„Mâine, toţi iubitorii de volei, dar şi cei care îşi doresc să mă felicite de ziua mea aş vrea să vină la meci ca să ne susţină, iar apoi să mă îmbrăţişeze“, a încheiat Laurenţiu Lică.

Stanislaw: Sunt surprins că lumea nu prea vine la sală

Jucătorul polonez al echipei craiovene, Stanislaw Wawrzynczyk, s-a arătat surprins de numărul mic de spectatori prezent la meciurile din Bănie. Acesta a vorbit şi despre partida cu Dinamo, derbiul rundei a 15-a din campionat.

„Dinamo are o echipă puternică. Noi putem să trecem peste ei cu o victorie şi pot să spun că nu ne este frică de ei. Putem câştiga acest meci, pentru că pe teren propriu am jucat de fiecare dată bine. Sunt surprins de faptul că aici, în România, lumea nu prea vine la sală, la meciuri. Am jucat în Polonia, unde voleiul este aproape la fel de iubit ca şi fotbalul. Acolo sunt 10.000 de oameni la fiecare meci, dar am jucat şi în Austria, unde numărul spectatorilor era destul de mic. Cred că ne putem clasa la finalul campionatului pe podium. Avem o echipă valoroasă şi merităm să fim printre cei mai buni din România“, a spus Stanislaw.

