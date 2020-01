Voleibaliştii caută victoria în derbi

Echipa masculină de volei SCM „U“ Craiova va disputa, în acest weekend, un meci extrem de important împotriva campioanei Arcada Galaţi. Partida este programată sâmbătă, de la ora 13.30, în Sala Polivalentă din Bănie şi va conta pentru etapa a 11-a din Divizia A1.

În cadrul unei conferinţe de presă, tehnicianul Craiovei, Dănuţ Pascu, împreună cu jucătorul Neven Majstorovic au prefaţat derbiul rundei cu Arcada Galaţi. Cei doi au vorbit despre şansele pe care le are echipa în duelul cu formaţia campioană. De asemenea, Dănuţ Pascu a specificat că acest meci nu este unul special, iar echipa va trata acest duel cu aceeaşi ambiţie ca şi în jocurile cu echipele cu o notorietate mai mică.

„Venim după un meci greu la Baia Mare. Am întâlnit o echipă imprevizibilă, care joacă foarte bine pe teren propriu. Important este că am câştigat cele trei puncte şi că am făcut un joc bun. De data aceasta ne luptăm cu Galaţi, cu echipa campioană. Noi pregătim meciul la fel ca şi cu celelalte formaţii, nu facem nimic în plus. Îl tratăm ca pe un meci normal de campionat. Ne propunem în primul rând să facem un joc bun pe toate compartimentele”, a declarat Dănuţ Pascu, antrenor SCM „U“ Craiova.

„Este adevărat că cei de la Galaţi sunt peste noi la capitolul valoare, dar atâta timp cât avem o şansă, o jucăm până la capăt. Îmi doresc ca băieţii să joace degajat şi cât mai eficient. Sunt convins că şi celor de la Galaţi le este teamă de această partidă. Şi noi suntem o echipă incomodă, în special acasă. Rămâne să vedem la ora meciului care echipă va fi mai puternică“, a adăugat tehnicianul oltenilor.

Nu se teme de campioană

Chiar dacă cei de la Arcada Galaţi au şi în acest an un lot puternic, Neven Majstorovic nu se sperie de duelul direct. Faptul că meciul se dispută pe propriul teren este un avantaj important pentru olteni în viziunea jucătorului sârb.

„Galaţiul are o echipă foarte bună, cu mulţi jucători străini de valoare. Au participat în Liga Campionilor, iar acum sunt în CEV Cup. De asemenea, au şi multă experienţă. dar noi jucăm pe teren propriu, în faţa publicului nostru şi pot spune că avem şansa noastră. Dacă vom face cel mai bun joc al nostru, vom avea şanse să câştigăm meciul. Cei de la Galaţi sunt probabil cei mai buni din acest campionat, dar, pe lângă ei, mai sunt Dinamo şi Zalăul. Totodată, suntem şi noi acolo sus şi putem crea oricui probleme. Sunt patru echipe cu valori apropiate, iar în acest moment nu putem spune unde ne vom clasa la final. Totul va conta de noi, de jocul pe care îl vom practica“, a spus Neven Majstorovic.