Volei (m) / Să începem anul cu dreptul!

Echipa masculină de volei SCM „U“ Craiova a încheiat vacanţa, iar din acest weekend va relua partidele oficiale din campionat. Trupa lui Dănuţ Pascu se va deplasa sâmbătă la Baia Mare, pentru un duel care va conta pentru etapa a 10-a din Diviza A1. Meciul este programat de la ora 18.00.

Gruparea din Bănie a înregistrat în ultimele două etape de anul trecut două înfrângeri, una surprinzătoare pe teren propriu, cu Unirea Dej (1-3) şi cealaltă în deplasare, la ACS Zalău (2-3). De partea cealaltă, Explorări Baia Mare nu a mai obţinut o victorie de pe 26 octombrie, de când se impunea la Câmpia Turzii cu 3-2. De atunci, formaţia antrenată de Marius Botea a înregistrat şase eşecuri cosecutive, din care a obţinut un singur punct.

Laurenţiu Lică: Ne trebuie victorie la Baia Mare

Chiar dacă sunt neînvinşi de patru jocuri directe de Baia Mare, oltenii tartează meciul cu seriozitate şi speră să debuteze cu dreptul în noul an.

„Trebuie să ţinem cont că este o deplasare foarte lungă şi cred că asta ar fi prima grijă. Este adevărat că Baia Mare nu a arătat cine ştie ce în sezonul acesta. Cum pentru noi contează enorm de mult să începem cu dreptul returul campionatului, ne trebuie victorie acolo şi implicit un joc din partea noastră“, a declarat Laurenţiu Lică, pentru GdS.

Un loc pe podium şi o finală în Cupă sunt dorinţele lui „Lolo“ pentru acest an la Craiova.

„Mă gândesc să terminăm cât mai sus în clasament, să ne situăm pe podium şi, bineînţeles, mi-aş dori să jucăm finala Cupei României. În Final Four au rămas cele patru echipe importante din campionat. Categoric vom avea parte şi de o semifinală de foc. Sper ca jocul nostru să fie mai constant decât cel de anul trecut, pentru că am făcut şi meciuri bune, dar am avut şi partide în care ne-a lipsit inspiraţia şi nu am arătat omogenitatea echipei. Sunt convins că în retur lucrurile vor sta altfel“, a mai spus căpitanul Craiovei.

Înaintea acestei etape, SCM „U” Craiova se regăseşte pe locul al patrulea în clasament, cu 18 puncte, în timp ce Baia Mare este antepenultima în Divizia A, cu 6 puncte.

Etapa a 10-a:

Sâmbătă, 11 noiembrie – ora 16.00: Universitatea Cluj – Dinamo Bucureşti, ora 17.00: ACS Zalău – Timişoara, ora 18.00: Explorări Baia Mare – SCM „U” Craiova, Unirea Dej – Câmpia Turzii.

Partida dintre Gloria Buzău şi Arcada Galaţi este programată pe 22 ianuarie

Clasament: 1. Arcada Galaţi 24 (24:7), 2. Dinamo Bucureşti 23 (24:5), 3. ACS Zalău 20 (22:11), 4. SCM „U“ Craiova 18 (21:11), 5. Gloria Buzău 16 (18:15), 6. Unirea Dej 16 (20:15), 7. Universitatea Cluj 8 (11:20), 8. Baia Mare 6 (10:23), 9. Timişoara 3 (4:24), 10. Câmpia Turzii 1 (4:27).

