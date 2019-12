Laurenţiu Lică: Motivaţia a fost la cote maxime

Căpitanul Craiovei, Laurenţiu Lică, a declarat la finalul jocului cu Gloria Buzău că echipa avea nevoie ca de aer de o victorie, mai ales că ultimele rezultate nu erau satisfăcătoare. Totodată, acesta a punctat şi faptul că toţi jucătorii au fost extrem de motivaţi, deoarece îşi doreau o participare în Final Four-ul Cupei României.

„Meciul de aseară era extrem de important pentru noi. Am traversat o perioadă mai puţin fastă, cu partide pe care le-am pierdut. Ne propusesem şi ne doream foarte mult să câştigăm duelul din cupă, mai ales că ne permitea accederea în Final Four. Buzăul este o echipă incomodă, care în campionat ne-a furat un punct la noi acasă. Pot spune că aseară nu au avut nicio şansă, pentru că ne-am motivat foarte mult. Am fost chiar disperaţi să obţinem o victorie şi asta ne mai linişteşte puţin de sărbători”, a declarat Laurenţiu Lică

„Am făcut o analiză după ultimele jocuri şi am realizat că la Craiova nu s-a mai întâmplat o asemenea serie negativă de foarte mult timp. M-a durut foarte tare, dar am încercat atât eu, cât şi jucătorii să rămânem cu moralul ridicat. Ne motivam unul pe altul şi pot spune că la meciul de aseară motivaţia a fost la cote maxime. Nu ne-a picat foarte bine că am pierdut două puncte la Zalău. Ăsta este sportul, acum ne bucurăm că am trecut peste acel eşec şi am reuşit o victorie importantă cu Buzăul”, a adăugat Lică.

„Aveam nevoie de această pauză”

„Vine o pauză mult aşteptată. Sunt jucători care au jucat şi la echipa naţională şi la club, atât străini, cât şi români. Toate aceste lucruri au adunat o uşoară saturaţie şi aveam nevoie de această pauză. Ne vom întâlni între Crăciun şi Revelion, ca să ne menţinem pregătirea fizică acumulată până în acest moment”, a încheiat căpitanul Craiovei.

Pentru SCM „U” Craiova a fost ultimul joc al anului. Pe 11 ianuarie se va relua Divizia A1, iar oltenii se vor deplasa la Baia Mare.

