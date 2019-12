Buzăul n-a contat, Craiova s-a distrat, iar moralu-i ridicat

Echipa masculină de volei SCM „U” Craiova a încheiat cu un succes anul 2019. Trupa antrenată de Dănuț Pascu a învins-o sâmbătă seară pe Gloria Buzău, cu scorul de 3-0 (25-16, 25-12, 25-23), în sferturile Cupei României. Astfel, oltenii s-au calificat în final four-ul Cupei, care se va disputa după jumătatea lunii aprilie, de anul viitor.

Duelul din Sala Polivalentă a fost la îndemâna Craiovei, care și-a făcut meciul mai ușor încă de la primele puncte. „Alb-albaștrii” aveau nevoie ca de aer de un succes, în primul rând pentru moralul jucătorilor, având în vedere lipsa rezultatelor pozitive din ultima vreme. Echilibrul s-a menținut doar până la jumătatea primul set, când băieții lui Pascu au luat atitudine și s-au distanțat decisiv pe tabelă. S-a încheiat 25-16, la capătul unui prim set perfect reușit de Lică și compania.

Actul secund a fost unul fără emoții pentru echipa gazdă. Lică, Suson și Lupu au dus repede scorul la 6-1, iar din acel moment punctele pe tabelă creșteau doar în dreptul Craiovei. Cu un serviciu foarte bun, combinat și cu preluari de calitate, „alb-albaștrii” s-au impus repede cu 25-12, iar semifinalele erau din ce în ce mai aproape. De observat dorința și atitudinea craiovenilor, care și declaraseră înainte de startul partidei că unul dintre obiective este pătrunderea în final four-ul Cupei României.

Buzoienii, puțin „obraznici” în setul trei

În actul al treilea, craiovenii au luat piciorul de pe accelerație, iar acest lucru s-a văzut pe tabelă. Buuzăul a prins curaj și a reușit câteva puncte bune, care i-au dus în avantaj, scor 9-7. A fost momentul în care tehnicianul Craiovei, Dănuț Pascu, a solicitat un time-out, pentru a-și „resuscita” echipa. S-a demonstrat că a fost și decizia cea mai bună, pentru că „alb-albaștrii” și-au recăpătat luciditatea și au revenit în meci. Laurențiu Lică a fost din nou providențial pentru Craiova. Căpitanul „Științei” a reușit nu mai puțin de trei ași și și-a împins echipa spre victorie. Până la final, Gloria nu a mai avut puterea să revină, iar Craiova s-a impus cu 25-23.

SCM „U” Craiova: Lică, Lupu, Filip, Suson, Majstorovic, Olteanu, Jovanovic, Diaconescu, Teleleu, Stanislaw, Călin, Georgescu, Grigoraș. Antrenor: Dănuț Pascu.

Craiova, în „grafic” la final de an

Evoluția echipei din această seară și calificarea în semifinalele Cupei României l-a mulțumit și pe antrenorul Dănuț Pascu. Acesta a declarat pentru GdS că echipa se află în grafic atât în campionat, cât și în Cupa României. De asemenea, acesta a mai spus și care este regretul său la finalul anului.

„După cum am mai spus, prezența în final four-ul Cupei României era unul dintre obiectivele noastre din acest sezon. Ne bucurăm că am ajuns aici, pentru că, nu se știe niciodată ce se întâmplă în Cupa României, deoarece este competiția surprizelor. Până la începutul lui mai, când se va disputa finala Cupei, trebuie să ne vedem de campionat. Este un moment al bilanțului, pentru că am terminat această primă parte de campionat și cu bune și cu rele. Chiar și în Divizia A suntem aproape de obiectiv. Ne aflăm pe locul al patrulea, la o distanță destul de mică de poziția a treia”, a declarat Dănuț Pascu, antrenor SCM „U” Craiova

„Am un singur regret în campionat, și anume înfrângerea cu Dejul, care a fost neprevăzută, nașteptată și surprinzătoare pentru toată lumea. Totodată, privim și parțile bune, iar una dintre ele este victoria frumoasă de la Dinamo. Pe ansamblu, echipa este în grafic. În cupele europene nu am reușit să mergem mai departe, deoarece am întâlnit o echipă care pe teren propriu a jucat mult mai bine decât la Craiova. Vine o vacanță bună, dar scurtă. Ne vom pregăti și între Crăciun și Revelion, pentru ca în prima etapă din noul an, și anume pe 11 ianuarie, să fim pregătiți de joc”, a mai spus tehnicianul oltenilor.

Pascu: Oboseala și-a spus cuvântul

Deplasările lungi din acest final de an și-au spus cuvântul în evoluția jucătorilor, iar acest lucru a fost subliniat și de antrenorul echipei, Dănuț Pascu.

„Am jucat trei meciuri în 15 zile, cu deplasări în Cehia, la Zalău. Aceste lucruri și-au pus amprenta asupra echipei. Totuși, aș vrea să menționez că am făcut un meci bun la Zalău. Am condus de două ori, însă, din păcate, s-a întâmplat ceva pe final de ordin psihic și am pierdut. În mod sigur oboseala și-a spus cuvântul pe acest final de an, tocmai de aceea spun că această victorie este meritorie și îi felicit pe băieți”, a încheiat Dănuț Pascu.

Pentru SCM „U” Craiova a fost ultimul joc al anului. Pe 11 ianuarie se va relua Divizia A1, iar oltenii se vor deplasa la Baia Mare.

