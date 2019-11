Calificarea, principalul obiectiv al voleibaliştilor

Echipa masculină de volei SCM „U“ Craiova va primi miercuri vizita formaţiei austriece Waldviertel, în turul doi preliminar al cupei Challenge. Partida este programată la ora 18.00 şi se va disputa în Sala Polivalentă din Bănie. În meciul tur, gruparea din Austria s-a impus pe propriul teren cu scorul de 3-1 şi vine în Bănie cu un moral destul de ridicat.

„Vom face tot posibilul să ajungem în setul de aur“

SCM „U“ Craiova a susţinut astăzi o conferinţă de presă ce a vizat echipa de volei masculin. La întâlnirea cu reprezentanţii mass-media s-au prezentat antrenorul Dan Pascu şi jucătorii Igor Jovanovic şi Silviu Suson. Tehnicianul Craiovei a prefaţat partida retur cu formaţia Waldviertel şi a dezvăluit care sunt micile lor atuuri. Totodată, acesta s-a arătat dezamăgit de faptul că suporterii şi iubitorii de sport nu mai frecventează Sala Poloivalentă.

„Cei de la Waldviertel au o echipă omogenă, cu jucători care luptă pentru fiecare minge. Au pregătit foarte bine din punct de vedere tactic jocul din Austria, iar acest lucru mă pune în gardă. La început am spus că, din punct de vedere al valorii lotului, şansele sunt 50-50. Jucătorii grupării austriece sunt tehnici şi găsesc soluţii în situaţii grele de joc. Au şi preluarea bună, la fel şi serviciul. Au un ridicător cu o distribuţie bună pe fileu a mingii, dar şi o apărare exactă. Noi am intensificat pregătirile, pentru că săptămâna trecută am avut o pauză şi am reuşit să ne pregătim mai bine pentru acest meci. Vom face tot posibilul să câştigăm aici şi să ajungem în setul de aur. În acest set decisiv contează foarte mult psihicul. Dacă vom ajunge acolo, trebuie să fim stăpâni pe noi“, a spus Dan Pascu.

„Această echipă se găseşte într-o localitate care dispune doar de 4.806 de locuitori, dar meciurile de pe teren propriu le joacă într-un orăşel învecinat. Oamenii de acolo sunt foarte sufletişti, iar acest lucru s-a văzut în momentul în care au venit la sală şi au susţinut echipa. Mi-aş dori şi eu să trăiesc astfel de momente la Craiova. Se pare că publicul de aici nu mai iubeşte nici voleiul, dar nici celelalte sporturi de sală. Pentru un meci de o asemenea importanţă, lumea ar trebui să vină la sală şi să ne susţină“, a declarat Dănuţ Pascu.

„Meciul de la Bucureşti poate fi un nou început“

Victoria în trei seturi de la Dinamo, din ultima etapă de campionat, le-a dat încredere voleibaliştilor Craiovei. Antrenorul oltenilor cconsideră că echipa sa a demonstrat că se poate lupta de la egal la egal cu oricare altă formaţie.

„Ei vin cu un moral ridicat şi în mod sigur ne vor pune probleme. Depinde de noi cum vom gestiona din punct de vedere psihic acest meci. În acelaşi timp, trebuie să nu uităm că am câştigat la Dinamo cu 3-0, într-un meci în care nimeni nu ne dădea vreo şansă. Putem spune că meciul de la Bucureşti poate fi un nou început pentru această echipă. În acea partidă, băieţii mi-au demonstrat că au valoare şi că putem să jucăm la un nivel înalt în fiecare meci, indiferent de adversar“, a adăugat tehnicianul Craiovei.

„Trebuie să jucăm mult mai bine ca în meciul din Austria“

Chiar dacă în meciul tur Waldviertel s-a impus cu 3-1 şi a obţinut toate cele trei puncte, jucătorii Craiovei nu au renunţat la calificare. Internaţionalul român Silviu Suson şi sârbul Igor Jovanovic consideră că echipa are puterea de a reveni în această dublă. De asemenea, aceştia sunt convinşi că pauza competiţională de o săptămână i-a ajutat să pregătească mult mai bine acest duel.

„Întâlnim o echipă bună, compactă, care ne-a făcut probleme în meciul tur. Sper că vom practica un meci bun şi ne vom califica mai departe. Noi am crescut de la antrenament la antrenament şi cred că putem face o figură frumoasă. Meciul de la ei a fost greu, pentru că în urma acelui joc am avut altul în deplasare, în campionat. Dacă ne facem jocul nostru, putem câştiga acest duel. Oarecum sunt mulţumit de acest start, mai puţin jocul cu Buzău, pe care îl puteam câştiga mai lejer, şi de cel cu Waldviertel, din tur. Este bine că putem să salvăm miercuri acest meci“, a spus Silviu Suson.

„Când joci în Europa, de fiecare dată este dificil. Cred că putem să prezentăm acelaşi joc bun ca şi în partida cu Dinamo. Dacă vrem să ne calificăm, trebuie să jucăm mult mai bine ca în meciul din Austria. Avem o perioadă foarte bună, ne-am pregătit pentru acest joc şi vom fi în formă maximă la ora meciului, pentru că vrem să continuăm în Europa. După ce am văzut în primul meci, aş zice că formaţia din Austria s-ar clasa fără probleme în primele patru-cinci locuri din România“, a punctat Igor Jovanovic.

