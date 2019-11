Voleibalistele Craiovei, înfrângere în minimum de seturi la Tg. Mureș

Echipa feminină de volei SCM „U” Craiova a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-0 (25-13, 25-19, 25-17), de formația CSU Medicina Tg. Mureș. A fost prima înfrângere a „leoaicelor” în noul sezon, după ce în primele 3 etape au acumulat maximum de puncte. Partida de la Târgu Mureș a contat pentru etapa a 4-a din Divizia A2 Vest.

SCM „U” Craiova: Constantinescu, Matei, Truță, Zlotea, Brabete, Marciu – Chifu (L).

Au mai intrat: Mănuc, Rizan.

„Prestația noastră a fost una destul de slabă”

Jocul mai puțin reușit de la Târgu Mureș l-a nemulțumit și pe tenhinianul Craiovei, Lucian Zlotea. Acesta consideră a echipa sa a făcut cel mai slab meci al sezonului și trage un semnal de alarmă privind jocul cu formația din Turda, de sâmbăta viitoare.

„Cum am declarat și zilele trecute, știam că va fi un meci extrem de greu. Echipa din Târgu Mureș arată foarte bine. Ei dispun de un lot tânăr, dar bine pus la punct, cu jucătoare de mare perspectivă, componente ale lotului național de tineret. Știam ce ne așteaptă și că va fi foarte greu să obținem un rezultat pozitiv. Prestația noastră a fost una destul de slabă. Din păcate nu am reușit să strângem rândurile. Am început meciul foarte prost, iar pe durata întregii partide am făcut foarte multe greșeli. Rezultatul este unul care reflectă realitatea. Trebuie să recunoaștem că echipa adversă a fost mai bună, dar, totodată, trebuie să analizăm și să realizăm că a fost cea mai slabă prestație a noastră în acest sezon. Sper să tragem concluziile adecvate după acest eșec și să reușim să redresăm repede situația, pentru că ne așteaptă încă un meci dificil, sâmbătă, contra Turdei, de data aceasta acasă”, a declarat Lucian Zlotea.

Articol scris de Tibi Cocora

