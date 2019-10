Voleibaliştii Craiovei vor continuitate în rezultate

Echipa masculină de volei SCM „U“ Craiova va primi, în etapa a 4-a, vizita formaţiei CS UV Timişoara. Partida este programată vineri, de la ora 17.30, în Sala Polivalentă din Bănie.

Clubul a susţinut miercuri o conferinţă de presă, la care s-au prezentat antrenorul Dan Pascu şi jucătorul Igor Jovanovic. Cei doi au vorbit despre meciul de cinci seturi cu Gloria Buzău, din etapa precedentă, şi au prefaţat duelul cu CS UV Timişoara, din etapa a 4-a. Totodată, aceştia au discutat şi despre duelul din Challenge Cup, împotriva formaţiei austriece Waldviertel.



„Am fost şi sunt conştient că trecem printr-o perioadă dificilă. Meciul cu Buzău a fost foarte greu, pe muchie de cuţit. Trebuie să recunosc că am „scârţâit” la capitoul eficienţă în faza ofensivă. Nu am reuşit să rezolvăm multe mingi, iar acest lucru ne-a îngreunat jocul. Am început ezitant şi cu preluarea, dar pe parcurs ne-am revenit. Am pierdut setul patru pe câteva greşeli neprovocate, care nu aveau voie să apară. În acelaşi timp, Buzăul a luptat pentru fiecare punct, unele chiar şi din spatele terenului. Acest lucru a mărit spectaculozitatea jocului, dar mie mi-ar fi convenit să câştig mai uşor acest joc. Avem nevoie de un joc bun şi pe viitor, pentru că vine o perioadă încărcată de meciuri şi, în special, prima etapă din Challenge Cup, contra echipei austriece Waldviertel.

Suntem în grafic, Singurul lucru pe care nu l-am prevăzut este faptul că am pierdut un punct cu Buzăul, dar până la urmă este o victorie. Obiectivul nostru principal pentru zilele următoare este să jucăm cât mai mult împreună. Cu Timişoara nu este un meci aşa de uşor precum îl văd unii. Trebuie ca jucătorii să înţeleagă că acest meci trebuie tratat cu seriozitate“, a declarat tehnicianul Craiovei, Dan Pascu.

„Vom lupta pentru fiecare minge“



„Ultimul meci a fost foarte greu pentru noi, dar în special pentru mine, deoarece am început să mă pregătesc cu echipa cu doar câteva zile înainte de joc. Cel mai important este că am câştigat acel meci. Trebuie să continuăm seria victoriilor. Ne vom antrena bine, vom lupta pentru fiecare minge pentru a obţine victoria cu Timişoara. De fiecare dată, startul sezonului este dificil, mai ales că nu am fost cu toţii la început, în pregătiri. Avem nevoie de timp pentru a ajunge la forma maximă. Stilul de viaţă de aici este asemănător cu cel din Serbia şi mă simt foarte bine“, a punctat Igor Jovanovic.

„Din punct de vedere al valorii, campionatul din Austria este mult sub al nostru“

Voleibaliştii de la SCM „U” Craiova vor debuta în Challenge Cup la începutul lunii noiembrie. Antrenorul Dănuţ Pascu a discutat despre duelul din Challenge Cup, împotriva formaţiei austriece Waldviertel. Acesta îşi doreşte ca, pe lângă campionatul intern, echipa să performeze şi în Europa.



„Avem în vizor primele meciuri din campionat ale austriecilor. Sunt o echipă care participă constant de opt ani în cupele europene. Au un sponsor puternic şi îşi doresc să facă performanţă. Din punct de vedere al valorii, campionatul din Austria este mult sub al nostru. Cred că şansele vor fi 50-50. Ne dorim să ajungem într-o fază cât mai înaltă. Se joacă eliminatoriu până se ajunge la turneul final, iar atunci se stabileşte o localitate unde se va desfăşura turneul“, a spus Dan Pascu.

Etapa a 4-a:



Joi, 31 octombrie – ora 17.00: Gloria Buzău – Unirea Dej.

Vineri, 1 noiembrie – ora 17.30: SCM „U” Craiova – CS Timi;oara;

Sâmbătă, 2 noiembrie – ora 17.00: Arcada Galaţi – Câmpia Turzii, Explorări Baia Mare – Dinamo Bucureşti, ora 18.00: AHCM Zalău – Universitatea Cluj.

Clasament: 1. Arcada Galaţi 9 puncte (9:1), 2. Dinamo Bucureşti 8 (9:2), 3. Unirea Dej 7 (8:5), 4. ACSM Zalău 6 (6:4), 5. SCM „U” Craiova 5 (6-5), 6. Explorări Baia Mare 5 (6:5), 7. Gloria Buzău 4 (6:6), 8. Câmpia Turzii 1 (3:9), 9. Universitatea Cluj 0 (1:9), 10. CS Timişoara 0 (1:9).

