Voleibaliştii craioveni, în pregătiri pentru Cupa „Radu Zamfirescu”

Echipa masculină de volei SCM „U” Craiova trage tare în pregătirile premergătoare noului sezon din Divizia A1. Voleibaliştii lui Dănuţ Pascu asudă încă din luna august, iar săptămâna trecută au participat la un prim turneu de pregătire la Galaţi. Acolo au înregistrat două înfrângeri, 2-3 cu Hebar Pazardzhik şi 0-3 cu Arcada Galaţi, şi o victorie, 3-0 cu Gloria Buzău. În acest weekend oltenii vor da primele reprezentaţii în faţa propriilor suporteri, într-o altă competiţie amicală: Cupa „Radu Zamfirescu”. La cea de-a 8-a ediţie vor mai participa ACSM Zalău şi Universitatea Cluj.

Igor Iovanovic sare din „schemă“ în runda inaugurală

Dănuţ Pascu, tehnicianul formaţiei din Bănie, a vorbit în cadrul unei conferinţe de presă despre prestaţia elevilor săi de la Galaţi şi a prefaţat Cupa „Radu Zamfirescu”.

„Am început pregătirile pe 12 august. Am avut primele meciuri de verificare la Galaţi, la sfârşitul săptămânii trecute. Am pierdut 3-2 cu Hebar Pazardzhik, o echipă foarte bună din Bulgaria, care se luptă la titlu în acest sezon. Am pierdut 3-0 şi cu Arcada, care şi-a conturat o echipă senzaţională în acest an şi am câştigat cu 3-0 partida cu Gloria Buzău, care are o echipă redutabilă în acest sezon. Lică, Olteanu şi Suson au jucat foarte puţin, pentru că au venit după Campionatul European şi vrem să îi menajăm. Noul venit, Igor Iovanovic, are o problemă la muşchii abdominali. Mai mult ca sigur nu va juca în prima etapă, cu Baia Mare, pe 12 octombrie. Joi, vineri şi sâmbătă vom organiza Cupa ‘Radu Zamfirescu’. Nu am reuşit să aducem şi a patra echipă, aşa că vom juca un meci cu Universitatea Cluj şi două cu Zalău. Săptămâna viitoare ne vom deplasa noi la Zalău, pentru un alt turneu, care se va desfăşura miercuri, joi şi vineri. Acolo, pe lângă formaţia din Sălaj, vom mai juca şi cu Baia Mare”, a declarat strategul formaţiei din Bănie.

Obiectivul este clasarea pe un loc de cupă europeană

SCM „U” Craiova a reuşit să păstreze un nucleu important de jucători în acest sezon. Acest lucru îl mulţumeşte pe Dănuţ Pascu. Pe lângă sârbul Neven Majstorovic şi croatul Filip Sestan, craiovenii au mai transferat încă doi jucători străini, dar şi doi jucători importanţi de la o rivală din campionat.

„Nu e uşor să termini campionatul, iar peste patru zile să începi pregătirea cu lotul naţional. Jucătorii nu au avut timp să se recupereze după uzura căpătată pe parcursul campionatului trecut, dar asta ne este meseria. Atâta timp cât sportul se face şi din plăcere, putem trece mai repede peste această stare. Nu mai avem aşa multe schimbări ca anul trecut. Avem doar doi străini noi, Igor Iovanovic şi Stanisław Wawrzyńczyk. Ne bucurăm că Majtrovic a rămas alături de noi. Am reuşit să-l păstrăm şi pe Filip Sestan încă un sezon. I-am transferat şi pe Silviu Suson şi Andrei Grigoraş, ambii de la Unirea Dej. Obiectivul nostru din acest an este clasarea pe un loc care să ne permită accederea într-o competiţie europeană”, a completat antrenorul Craiovei.

Programul Cupei „Radu Zamfirescu”

-joi, 26 septembrie – ora 19.15: „U” Cluj – ACS Municipal Zalău;

-vineri, 27 septembrie – ora 10.15: SCM „Uraiova – ACS Municipal Zalău, ora 17.15: SCM „U” Craiova – „U” Cluj;

-sâmbătă, 28 septembrie – ora 11.15: SCM „U” Craiova – ACS Municipal Zalău.

Articol scris de Tibi Cocora