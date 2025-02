Simona Halep a participat la Transylvania Open, acolo unde a făcut anunțul retragerii, după eliminarea din primul tur. Marea noastră campioană a dezvăluit care sunt următoarele planuri în viața sa.

Pentru Simo, acum începe o nouă viață, una fără tenis de performanță și fără program strict, așa cum chiar ea a dezvăluit. Principalul său obiectiv în perioada următoare e să se relaxeze, să învețe să joace golf și să facă sală zilnic pentru a se menține în formă.

„Nu mai vreau responsabilitate, nu mai vreau planuri, nu mai vreau program strict. Vreau să mă duc să joc golf, ăsta e obiectivul meu, să învăț să joc. Să mă duc la sală zilnic, să am grijă de corpul meu. Știu că toată lumea s-a îngrășat când s-a lăsat de sport (râde). Am niște obiective care țin de persoana mea. Dar nu aș vrea să am planuri mari o perioadă”, a spus Simona Halep, citată de treizecizero.ro.

