Jaqueline, despre retragerea Simonei: „Cea mai bună jucătoare din istoria României!“

Jaqueline Cristian, favorită 8 la Transylvania Open, a părăsit turneul de la Cluj-Napoca încă din primul tur în proba de simplu. Răcită puternic și aflată sub tratament cu antibiotic, ea a resimțit pe teren starea de rău și nu a putut face față jocului extrem de solid și de agresiv al nemțoaicei Ella Saidel.

După meciul pierdut în fața jucătoarei germane, ea a fost întrebată și de momentul retragerii Simonei Halep. Cristian a răspuns că fostul lider mondial este cea mai bună jucătoare din istoria României.

„Am stat la meciul Simonei, am stat la discursul ei de pe teren. Este emoționant, normal. Am crescut uitându-mă la televizor la meciurile Simonei, am învățat de la ea, este cea mai bună jucătoare din istoria României și probabil o să rămână mult timp. E trist, dar pe de altă parte pot să înțeleg clar decizia. Sportul de performanță nu e ușor, mai ales după o pauză atât de lungă, are și o vârstă. Chiar pot să înțeleg decizia, să o susțin. Sunt sigură că o să aibă proiecte la fel de mărețe ca și până acum”, a transmis Jaqueline Cristian.

Planuri mari pentru 2025

Jaqueline a vorbit și despre obiectivele fixate pentru acest an. Jucătoarea noastră speră să ajungă în Top 50 WTA și să câștige un turneu.

„Îmi doresc foatrte mult să ajung în primele 50 de jucătoare ale lumii. Dar cel mai important este să fiu sănătoasă, să mă pot antrena sută la sută, să pot să progresez în fiecare zi, să fac lucrurile cum trebuie și atunci știu că o să vină și meciuri castigate, rezultate bune. Îmi doresc să câștig un prim concurs, oricare ar fi acela. Muncesc în fiecare zi pentru asta și la un moment dat sunt sigură că o să vină”, a încheiat Jaqueline Cristian, citată de Prosport.

