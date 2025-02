Simona Halep și-a luat rămas bun de la tenis! Mesaj emoționant în fața fanilor de la Transylvania Open

Simona Halep (868 WTA) a fost învinsă de italianca Lucia Bronzetti (26 de ani, 66 WTA), scor 1-6, 1-6, în primul tur de la Transylvania Open. La final, dubla campioană de Grand Slam a transmis că a fost ultimul meci la Cluj-Napoca.

Fără să explice concret dacă a fost ultimul meci din carieră, Halep și-a luat rămas bun de la fanii clujeni. A urmat un tur de onoare cu multe lacrimi.

„Aș dori să mulțumesc, în primul rând, publicului pentru toată atmosfera minunată pe care ați creat-o, pentru tot suportul și iubirea pe care mi-o oferiți mereu. Vă mulțumesc! Cred că am fost foarte determinată și focusată de la primul punct La început, cred că am fost puțin tensionată și e normal, eram foarte entuziasmată să joc din nou aici. Este minunat, special să fim toate (n.r. româncele) la același turneu. Nu știu dacă s-a mai întâmplat până acum. Îmi place foarte mult că suntem toate aici, îmi pare rău pentru cele care au ieșit din turneu

„Sunt o persoană împlinită. Nici nu visam să obțin asta. Familia mea a fost din prima clipă aproape de mine. Fără ei n-aș fi putut să fiu ce sunt astăzi. Îi iubesc și le mulțumesc că mă susțin în orice decizie aș lua și am luat! Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis! Cine știe dacă mă voi mai întoarce… E ultima dată când am jucat aici.. nu vreau să plâng”, a transmis Simona Halep, pe teren.

Jos pălăria, Simo!

Simona Halep lasă în urmă o carieră impresionantă, în care a ajuns pe cele mai înalte culmi ale tenisului mondial. Cea mai mare tenismenă pe care a dat-o România a câștigat două titluri de Grand Slam, la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2020 și a jucat alte 3 finale, două la Paris și una la Australian Open. La US Open, cea mai bună performanță a sa a fost o semifinală, în 2015. De asemenea, Simona a fost lider WTA timp de 64 de săptămâni, fiind pe locul 12 all-time la acest capitol.

