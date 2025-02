Tenis de masă / Un pas până la promovare! CSU Craiova a câştigat tot în Divizia B Feminin

În perioada 31 ianuarie – 2 februarie, la Bistriţa, a avut loc Etapa retur a Campionatului Naţional pe echipe seniori, Divizia B feminin la tenis de masă. CSU Craiova s-a aflat într-o formă fantastică şi în partea a doua a competiţiei şi a obţinut, la final, un număr impresionant de victorii: 12 din 12! În urma acestui rezultat, gruparea olteană a încheiat pe primul loc campionatul în grupa a doua şi se pregăteşte de dublul-duel cu CSM Buzău, de la barajul de promovare.

Sportivele pregătite de Vasile Florea au avut, din nou, prestaţii deosebite, iar CSU Craiova a reuşit să învingă, pe rând, următoarele formaţii: CS TTT Slatina (3-0), SCM Dunărea Giurgiu (3-0), CSM Cluj Napoca (3-2), CSM Mediaş II (3-0), Tg. Secuiesc (3-0) şi LPS Constanţa (3-0).

Componenţă CSU Craiova: Diana Radu, Carmina Găman, Alexandra Dicu. Antrenor: Vasile Florea.

CSM Buzău, ultimul hop în drumul spre Divizia A

Antrenorul sportivelor craiovene, Vasile Florea, s-a arătat extrem de mulţumit de evoluţia echipei sale, dar şi de rezultatele obţinute. Acesta a vorbit şi despre duelul de la baraj, cu Buzău, cel care îi poate garanta Craiovei promovarea în Divizia A.

„Am avut şase victorii din şase şi de această dată, în retur. Am avut şi un meci ceva mai complicat, cu Clujul, dar pe care l-am câştigat cu 3-2. Noi aveam şi rezultatele excelente din tur, care au contat enorm. Noi nu aveam înfrângere şi am putut aborda altfel acest retur. Emoţii sunt tot timpul, chiar dacă aveam un avantaj bun după prima parte a campionatului. Nu contează unde ne aflam, noi trebuia să tratăm fiecare meci cu seriozitate şi să jucăm ca şi cum nu aveam niciun rezultat în spate. Practic am vrut să evoluăm astfel încât să nu apară surprize neplăcute. Fetele au fost concentrate, focusate, iar rezultatul final nu poate decât să ne bucure.

Obiectivul iniţial a fost intrarea la baraj, adică să încheiem seria pe una dintre primele două poziţii. Ne-a ieşit totul până acum şi ne pregătim de cel mai important meci, cel care ne poate duce în Divizia A. Vom juca cu CSM Buzău, echipa clasată pe locul secund în grupa cealaltă. Este o echipă bună, altfel nu ar fi ajuns aici. Nu este o formaţie de neglijat, dar noi suntem optimişti şi trebuie să ne menţinem pe acelaşi drum în continuare. E greu de spus dacă suntem favoriţi. Contează şi forma din ziua respectivă, dar nu putem spune că suntem favoriţi dinainte. La un meci de baraj, eliminatoriu, nu mai contează ce a fost“, a declarat Vasile Florea.

Citeşte şi: Craioveanca Monica Iliescu, prestaţii remarcabile la faza finală a CE U12 de tenis