Prezenţă de marcă la Cupa Davis! Victor Hănescu, impresionat de echipa Team Montage

Craiova a fost „Capitala“ Cupei Davis în weekend-ul tocmai încheiat, iar iubitorii şi paşionaţii de tenis au avut o nouă ocazie de a vedea naţionala la lucru.

La evenimentul din Bănie, de la Sala Polivalentă, Victor Hănescu, fostul jucător profesionist și unul dintre cei mai mari tenismeni din istoria României, a fost prezent pentru a încuraja echipa, dar în special pe Cezar Creţu, cel care îi este elev la Academia de Tenis „Victor Hănescu” din București. La finalul meciurilor, Hănescu i-a făcut o vizită sponsorului principal al Cupei Davis şi celui mai mare susţinător al tensiului din Oltenia, compania Team Montage. Acesta a fost impresionat de ceea ce descoperit în cadrul companiei şi s-a arătat interesat de posibile viitoare colaborări.

De asemenea, Victor a fost înştiinţat de faptul că Team Montage se pregăteşte să inaugureze cea mai mare hală din zona Doljului. În urma finalizării acesteia, Team Montage intenționează să devină numărul unu în România privind producţia de confecţii metalice.

Să ne reamintim de Victor Hănescu

Victor Hănescu a fost unul dintre jucătorii impotanţi ai României de după anii 2000. Cea mai bună clasare a sa a fost pe locul 26 ATP, iar în CV are un titlu la Gstaad (Elveţia, 2008), turul 2 la Australian Open (2005, 2008, 2009, 2010), sferturi la Roland Garros (2005), turul 3 la Wimbledon (2003, 2009, 2010), dar şi turul 2 la US Open (2008, 2010). De asemenea, Hănescu are mai multe victorii în turneele Futures (Slovacia) şi Challenger (Portugalia, Roma), precum şi câteva reuşite frumoase în competiţiile ATP (semifinală Scottsdale, sferturi la Estoril şi Bucureşti, sferturi Doha, sferturi Casablanca, finală Stuttgart etc).

De menţionat că Victor Hănescu este primul jucător de tenis din România care a reușit calificarea în turul doi al unui turneu olimpic de tenis. Acesta l-a învins în primul tur de la Jocurile Olimpice din 2008 de la Beijing pe italianul Simone Bolelli cu scorul de 7-5, 3-6, 6-4. În turul al doilea, însă, a fost învins de francezul Gaël Monfils cu scorul 6-4, 7-6 (7/5).

