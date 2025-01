Cupa Davis / Gabriel Trifu: „Cine se prezintă mai bine şi este mai în formă va câştiga!“

Spectacolul Cupei Davis se apropie cu paşi repezi, iar jucătorii celor două combatante care se întâlnesc la Craiova, România şi Bulgaria, sunt pregătiţi să dea tot ce e mai bun pe suprafaţa de joc. Partida va debuta vineri, de la 13.00, cu două meciuri de simplu, apoi sâmbătă se va continua „joaca“, în funcţie de rezultatele înregistrate. Se va juca pe sistemul trei din cinci, iar tragerea la sorţi a meciurilor va avea loc joi, de la ora 12.30, la Muzeul de Arta (Pavilion Brancuşi).

Încredere în propriile forţe

În cadrul unei conferinţe de presă realizată la Sala Polivalentă, căpitanul nejucător al României, Gabriel Trifu, a vorbit despre întâlnirea ce îi va aştepta pe elevii săi în acest weekend, cu Bulgaria. Acesta a menţionat că nu va fi deloc uşor nici de această dată, având în vedere că locurile adversarilor din clasament sunt apropiate de cele pe care se află sportivii români.

„Ne bucurăm să revenim la Craiova. Condiţiile sunt excelente, terenul este foarte bun. Am început să ne acomodăm cu suprafaţa de joc. Echipa este într-un spirit bun, îmi place cum îi simt. Ne aşteaptă o partidă dificilă. Cei din China aveau în componenţă un jucător din top 100 WTA, de aceea ne-au dat ceva probleme. Acum, jucătorii bulgari au cam acelaşi clasament ca şi ai noştri, deci va fi mult mai echilibrat. Rezultatul poate fi oricare în acest duel. Ei au avut şi victorii în ultima vreme, deci putem spune că se mişcă destul de bine. Aş spune că sunt ceva mai mari emoţii acum doar prin prisma faptului că suntem la acelaşi nivel cu Bulgaria. Cine se prezintă mai bine în weekend şi este mai în formă va câştiga“, a declarat Gabriel Trifu.

Aportul publicului, foarte important!

În ultimul meci cu China, jucătorul nostru, Cezar Creţu, a întâlnit un sportiv clasat pe locul 600, iar partida a fost extrem de strânsă. Noi ne bucurăm de această întâlnire şi sperăm ca această echipă să-şi creeze un nume şi să auzim doar de rezultate mari pe viitor. Fiecare meci de Cupă Davis îţi dă o încredere deosebită, personală, care te poate ajuta la turneele individuale. Noi vrem ca toţi cei selecţionaţi să-şi creeze un drum propriu şi să crească cât mai mult în clasamentul ATP. Pentru tragerea la soţi de joi nu avem anumite dorinţe. Vreau, totuşi, ca sportivii noştri să aibă încrederea necesară de a aduce victorii echipei. Vor conta foarte mult şi cei din public. Dacă ne aducem aminte de data trecută, în ultimul joc al lui Cezar, când a început să fie gălăgie mai multă şi presiune pe chinezi, totul a ieşit cum trebuia. Sperăm ca suporterii de aici să fie lângă noi şi să ne împingă de la spate“, a încheiat căpitanul nejucător al României.

Bulgarii se bucură de prezenţa la Craiova

De asemenea, câteva cuvinte legate de întâlnirea din weekend a oferit şi căpitanul Bulgariei, Valentin Dimov.

„Mulţumim pentru primire, am găsit Craiova ca fiind un oraş foarte frumos, primitor. De asemenea, am făcut câteva antrenamente până acum în Sala Polivalentă şi ne simţim foarte bine aici. Suprafaţa de joc este excelentă şi mă bucur că avem echipa completă, ca să ne pregătim la capacitate maximă. Este o onoare să fiu căpitanul echipei de Cupă Davis. Am făcut, odată, parte din echipa de Davis Cup şi ştiu toate sentimentele care apar în timpul competiţiei, cum ar fi presiunea, emoţiile etc.

Atmosfera în echipă este bună, toţi ne ajutăm între noi şi avem încredere că totul va fi bine. Ne bucurăm de prezenţa noastră aici şi putem spune că va fi o experienţă frumoasă. Vreau să menţionez că avem foarte mulţi prieteni din tenisul românesc. Am crescut împreună pe terenul de tenis, ne ştim bine cu Sorana Cîrstea, de exemplu şi ne face plăcere să fim în ţara lor“, a punctat şi Valentin Dimov.

Citeşte şi: Team Montage şi Tenis Club Stănică oferă 50 de invitaţii la Cupa Davis