Gabriela Ruse și Marta Kostyuk s-au calificat în sferturile de final ale probei de dublu feminin de la Australian Open, după ce au trecut dramatic de perechea Hanyu Guo / Alexandra Panova, în tie-break-ul din decisiv. A fost 7-5, 4-6, 7-6 (6) pentru Ruse şi colega sa, după 3 ore și 10 minute de joc, o durată foarte mare pentru un meci de dublu.

Eliminată dramatic în turul doi la simplu, de Madison Keys, Gabi Ruse își concentrează toată atenția către proba de dublu, unde face pereche cu Marta Kostyuk. Cele două au ajuns până în semifinale acum doi ani și sunt la o victorie distanță de a egala acea performanță.

Gabi și Marta au câștigat primul set cu 7-5, dar l-au pierdut pe al doilea și s-a ajuns în decisiv. Acolo, fiecare pereche a reușit câte un break și totul s-a decis în tie-break-ul până la 10. Ruse și Kostyuk au preluat controlul încă de la început și nu au mai cedat iniţiativa până la final.

Pentru un loc în careul de ași al competiției, Gabi Ruse și Marta Kostyk se vor duela cu puternica echipă formată din Jelena Ostapenko și Su Wei Hsieh. Letona și taiwaneza nu au mai jucat împreună până în acest an, dar sunt două jucătoare foarte bune de dublu, cu rezultate impresionante. Jelena a câștigat US Open 2024 la dublu, alături de Nadia Kichenok, iar Hsieh are în palmares 7 titluri de Grand Slam la dublu și două la dublu mixt, informează Eurosport.

