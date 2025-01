Victor Cornea: „Am încredere că putem face un plan bun pentru meciul următor!“

Perechea româno-argentiniană Victor Cornea/Mariano Navone s-a calificat în runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, după ce a învins cuplul Christian Harrison (SUA)/David Pel (Olanda), cu 6-4, 7-6 (8/6), joi, la Melbourne.

Pentru sportivul nostru va urma un duel tare în turul secund, împotriva favoriţilor 4, Krawietz şi Puetz. Totuşi, el porneşte cu încredere şi speră că, alături de colegul său, va reuşi o nouă victorie importantă.

„A fost o victorie frumoasă alături de Navone. Este un argentinian care îşi dă sufletul pe teren la fiecare minge. De când ne-am întâlnit, la Brisbane, ne-am conectat bine şi am discutat că o să ne simţim bine la Australian Open. Am mai jucat cu Krawietz şi Puetz la Roland Garros, apoi în semifinală la Hamburg, la 500. Am fost aproape să câştig în ambele dăţi. Cred în şansele noastre, cunosc adversarii şi am încredere că putem face un plan bun până la ora meciului. Cu siguranţă voi juca periodic cu Navone. El are obiective şi la simplu, dar posibil să jucăm şi la Bucureşti. Nu avem plan pe termen lung împreună, dar extrag ce e mai bun din acest parteneriat cu el. Am în vizor TOP 50 ca şi prima bornă pe termen scurt şi mediu“, a declarat Victor Cornea, pentru Eurosport.

