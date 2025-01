Irina Begu: „Nu sunt satisfăcută de jocul pe care l-am arătat!“

Irina Begu (80 WTA) a oferit o primă reacție după ce a pierdut cu Gabriela Ruse (27 de ani, 125 WTA) în primul tur la Australian Open, scor 4-6, 0-6. Irina s-a declarat dezamăgită de jocul prestat. Nu a fost mulțumită nici de modul cum a servit și a spus că Gabriela Ruse nu a surprins-o cu nimic.

„La început a fost destul de strâns, am reușit să servesc mai bine. Apoi, nivelul a scăzut, nu am mai reușit să servesc la fel ca în primele game-uri. Nu sunt satisfăcută de jocul pe care l-am arătat. Ea nu m-a surprins, știam cum joacă, știam cum să abordez acest meci. Sunt dezamăgită de modul cum am jucat, că nu m-am mișcat cum mi-aș fi dorit. Merg înainte, încerc să iau și lucrurile pozitive. Momentan nu știu ce urmează, o iau pas cu pas și voi vedea care va fi următorul turneu”, a declarat Irina Begu, potrivit eurosport.ro.

România a avut 5 jucătoare la startul tabloului principal din acest an, însă doar două au mers mai departe. Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor juca în turul al doilea de la Australian Open.

