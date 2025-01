Gabi Ruse, după triumful cu Begu: „A fost dificil emoțional pentru amândouă!“

Gabi Ruse (125 WTA) a oferit prima reacție după calificarea în turul al doilea la Australian Open. Sportiva din România consideră că a arătat un joc solid în ultimele 6 zile şi a mărturisit că a fost dificil să joace împotriva unei compatrioate.

„A fost foarte greu. Nu e ușor deloc să întâlnești o jucătoare din România. A fost dificil emoțional pentru amândouă, cred. Am reușit, acum, să mă descurc un pic mai bine decât Irina. Am încercat să mă concentrez pe jocul meu, să rămân agresivă și cam atât.

Cred că am arătat un joc destul de solid în ultimele 6 zile. Cred că și sănătatea și-a spus cuvântul, pentru că am fost foarte bine și am reușit să țin un nivel. Sigur că prioritatea mea este să rămân în Top 100, să pot să fiu pe tablou la Grand Slam-uri, pentru că este foarte dificil să joci calificări. Sunt 3 meciuri foarte grele, unde toate fetele își doresc să câștige. Cred că acesta este principalul obiectiv al meu” a spus Ruse, pentru Eurosport.

Duel tare cu Keys

În turul al doilea, Gabriela Ruse o va întâlni pe Madison Keys. Aceasta a trecut în primul tur tot de o sportivă din Statele Unite ale Americii. Este vorba de Ann Li (84 WTA), pe care a învins-o cu 6-4, 7-5.

„Sincer, nu i-am urmărit jocul. Am văzut că a câștigat un turneu acum o săptămână. Va fi un meci foarte greu. Echipa mea s-a uitat la meciuri și Călin (n.r. Ciorbagiu), antrenorul meu, o cunoaște foarte bine. Monica (n.r. Niculescu) a avut multe meciuri contra ei și cred că amândoi mă pot sfătui. Am încredere în sfaturile lor și, sigur, va fi un joc foarte dificil. Clar, ea este favorită, eu nu am nimic de pierdut. Voi încerca să joc cât de bine pot eu și să mă bucur de tot ceea ce realizez în ultimul timp.

Citeşte şi: Irina Begu: „Nu sunt satisfăcută de jocul pe care l-am arătat!“