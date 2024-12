Simona Halep a anunțat că nu va putea onora wildcard-urile oferite de organizatorii de la Auckland și Australian Open, problemele medicale forțând-o să își amâne startul noului sezon. Sportiva noastră va reveni în circuit abia la Transylvania Open, de la Cluj, dar și atunci rămâne de văzut dacă va fi aptă de joc.

Deși și-a găsit dreptatea la TAS încă din primăvară, sportiva noastră a jucat foarte puține meciuri în circuit de atunci, accidentările ținând-o departe de teren.

Accidentări peste accidentări

Pe final de an, Simo s-a pregătit la Dubai, astfel că la World Tennis League, acolo unde a jucat pentru echipa „Kites”, a avut prestații bune la dublu. Ea avut norocul să primească wildcard pentru calificările de la Australian Open, pentru ca apoi și organizatorii de la Auckland să îi ofere o invitație, în ceea ce trebuia să fie preambulul pentru primul Grand Slam al anului. Din nefericire, constănțeanca a simțit dureri atât la umăr, cât și la genunchi, astfel că e nevoită o dată în plus să ia o pauză forțată.

„Salut, prieteni. Vreau să urez sărbători fericite și să vă ofer un mic update. După ce am jucat la Abu Dhabi, din nefericire am simțit dureri din nou la umăr și genunchi. După ce am discutat cu echipa mea, am căzut de acord că ar fi mai bine să amânăm startul sezonului. Nu este ceva ce mi-am dorit și vreau să le mulțumesc pe această cale organizatorilor din Auckland și Australia pentru wildcardurile acordate, dar din păcate nu voi putea să le onorez. Trebuie să mă odihnesc și să mă recuperez și intenționez ca următorul eveniment la care particip să fie cel de la Cluj. Abia aștept să joc din nou în fața fantasticilor fani români”, a fost mesajul Simonei Halep.

