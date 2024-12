Simona Halep: „Mi-a plăcut să fiu pe teren la Abu Dhabi! “

Simona Halep și Jasmine Paolini au învins, joi după-amiază, la dublu feminin echipa formată din Iga Swiatek și Paula Badosa, la World Tennis League.

După meci, românca a făcut câteva declarații, dezvăluind că s-a bucurat de revenirea pe teren și de prezența în tribune a lui Nick Kyrgios.

„Mi-a plăcut să fiu pe teren. Mi-a plăcut să joc cu Jasmine, mereu zâmbește. Are un vibe bun. E și Nick (n.r. Kyrgios) lângă noi. Mi-a dat un boost de încredere, aveam nevoie. Când joc în echipă, mă uit mereu la scor. E important. Aici este important să îți ajuți echipa. Am dat tot ce am putut”, a declarat Simona Halep, citată de Fanatik.

Echipa Kites urmează să joace împotriva formațiilor Falcons și Hawks, ceea ce înseamnă că Simona Halep ar putea avea dueluri directe cu Elena Rybakina sau Caroline Garcia în cea de-a doua zi a competiției. În a treia zi, ea ar putea să își testeze abilitățile fie împotriva numărului unu mondial, Aryna Sabalenka, fie în fața Mirrei Andreeva.

