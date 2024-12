Tenis de masă / Sportivii de la CSU Craiova, prestaţii bune la CN Individual de Tineret

În perioada 13-15 decembrie s-a desfășurat la București (Complex RomSilva) Campionatul Naţional Individual de Tineret la tenis de masă. Clubul CSU Craiova a fost prezent cu trei sportivi, doi la feminin şi unul la masculin, iar rezultatele finale înregistrate au fost mulţumitoare.

Găman Carmina a obţinut cel mai bun rezultat al echipei oltene. Aceasta a pierdut în primii 16, după un parcurs bun în faza grupelor. De asemenea, şi Radu Diana a trecut de grupe, dar a cedat în primii 32 pe tabloul principal. Marinescu Sasha, tânărul sportiv de doar 13 ani, s-a oprit în faza grupelor (locul 3).

CSU Craiova: Marinescu Sasha (Masculin), Radu Diana și Găman Carmina (Feminin). Antrenor: Florea Vasile.

Vasile Florea: „Am încheiat competiţia cam pe unde ne aşteptam“

Antrenorul sportivilor de la CSU Craiova, Vasile Florea, a trecut în revistă prestaţiile elevilor săi de la Campionatul Naţional Individual de Tineret. Acesta a ţinut să menţioneze că s-a bucurat de prezenţa la competiţie a lui Sasha Marinescu, tânărul junior al clubului care se dezvoltă profesional de la turneu la turneu.

„Am încheiat competiţia cam pe unde ne aşteptam. Carmina a trecut de grupe, a mai câştigat, apoi, un meci, iar în primii 16 a cedat în faţa Biancăi Mei-Roşu, campioană europeană la U19. A fost foarte greu acolo, o misiune complicată pentru Carmina. Diana Radu a trecut şi ea de grupă, dar a pierdut în primul tur apoi. Primele patru au fost cele mai bune sportive din ţară. Era greu să ajungi acolo, să intri la medalie. Avem o fostă campioană europeană la juniori, campioana europeană U21 şi campioana europeana U19. Greu să tragi speranţe la o medalie când întâlneşti astfel de adversare.

Nu în ultimul rând, Sasha Marinescu a câştigat un meci în grupă, dar a cedat două şi astfel a încheiat competiţia. El are doar 13 ani şi să concureze cu cei mai mari, nu este deloc uşor. Este bine că s-a calificat la acest turneu. Nu oricine ajunge aici. Contează că acumulează experienţă, că are meciuri bune în picioare, că vede alt nivel de joc. El a jucat foarte bine, dar a pierdut, de exemplu, în faţa numărului 1 şi medaliat la europenele de cadeţi. A fost învins la 12-10, la limită, cu şansă. A fost favorit adversarul, nu este dubiu acest lucru, dar nivelul lui a fost foarte bun. Cel mai important este că vede faptul că se poate şi că are valoare. Evoluţiile lui ne-au dat speranţe că putem trece peste tracurile ăstea pe care le au copiii la competiţii“, a declarat Vasile Florea.

Carmina Găman merge la lot

O veste excelentă primită de clubul din Bănie este că sportiva Carmina Găman a fost convocată la lotul naţional U19, pentru un cantonament la Poiana Braşov.

„Vestea bună este că sportiva noastră, Carmina Găman, a fost convocată la cantonamentul lotului naţional U19, de la Poiana Braşov. Data trecută, CSU Craiova l-a avut la lotul naţional U13 pe Sasha Marinescu, acum, la U19, pe Carmina. Este un lucru bun şi îmbucurător că sportivii noştri atrag atenţia şi că, uşor-uşor, se ajunge tot mai des la naţionale“, a mai spus antrenorul sportivilor de la CSU Craiova.

