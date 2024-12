Horia Tecău: „Rezultatele din 2024 ne confirmă valoarea actuală!“

Căpitanul nejucător al naţionalei de Billie Jeane King Cup a României, Horia Tecău, a afirmat, miercuri seară, la Gala Federaţiei Române de Tenis, că 2024 a adus rezultate care confirmă valoarea actuală a jucătorilor români.

„A fost un an bun un an plin, cu rezultate pline la echipele de juniori, cu o calificare la turneul final pentru echipa feminină, o şansă de a merge şi mai departe. Per total, sunt multe rezultate bune, unele care ne confirmă valoarea actuală a echipei, unele care ne lasă loc să credem că şi în viitor vom avea rezultate prin cei tineri. Ştim că pe lângă aceste două echipe care au făcut finale la competiţiile internaţionale de juniori sunt grupe de vârstă de 14 ani foarte bune, şi de 16 ani. De acolo până la performanţa la seniori este drum lung şi greu, dar demonstrează că sunt acolo, că sunt pe traseu şi le doresc să aibă aceeaşi dorinţă ca şi până acum şi răbdare”, a declarat Tecău.

Anca Todoni, locul 118 WTA şi Luca Preda (18 ani), locul 7 ITF Junior Ranking, au fost desemnaţi cei mai buni jucători români ai anului 2024.

