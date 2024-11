Simona Halep a publicat un mesaj extrem de mişcător după ce Iga Swiatek a fost depistată pozitiv la un control doping, dar a scăpat cu o suspendare minimă. Românca se simte, evident, nedreptăţită, cele două cazuri semănând izbitor.

Cazul polonezei este extrem de similar cu cel al Simonei Halep, care a pierdut însă doi ani din carieră din cauza incompetenţei ITIA, aşa cum a stabilit TAS în primăvară, în comparație cu o lună de pedeapsă primită de Swiatek.

„Stau şi încerc să înţeleg, dar îmi este realmente imposibil să înţeleg aşa ceva. Stau şi mă intreb de ce o aşa mare diferentă de tratament şi judecată? Nu găsesc şi nici nu cred că poate exista un răspuns logic. Nu poate fi decât rea voinţă din partea ITIA, organizaţia care a făcut absolut totul să mă distrugă în ciuda evidenţei. S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aş fi putut imagina că se poate dori.

Am crezut în bine mereu, am crezut în corectitudinea acestui sport, am crezut în bunătate. A fost dureroasă, este dureroasă şi poate că va fi mereu dureroasă nedreptatea care mi-a fost făcută. Cum e posibil ca în cazuri identice ITIA să aibă abordări complet diferite în detrimentul meu. Cum aş putea să accept că WTA şi Consiliul jucătoarelor nu au vrut să-mi redea clasamentul pe care îl meritam?!

„Sufletul mi-a rămas curat!“

Am pierdut doi ani din carieră, am pierdut multe nopţi în care nu am reuşit să adorm, gânduri, anxietate, întrebări fără răspunsuri… dar am câştigat dreptatea. S-a dovedit că a fost o contaminare şi că paşaportul biologic a fost o pură invenţie. Şi am mai câştigat ceva: sufletul mi-a rămas curat!! Simt dezamăgire, simt mâhnire, simt frustrare, dar nu simt răutate nici măcar acum.

Sunt recunoscătoare pentru susţinerea şi iubirea necondiţionată a celor care au fost alături de mine în fiecare zi. VĂ MULŢUMESC! În toată răutatea, am avut parte şi de iubire, pentru că cei ce mi-au oferit iubire în momentele acelea m-au cunoscut cu adevărat! Poate că asta este cea mai mare victorie! Cum bine ştim, în fiecare dimineaţă răsare soarele pentru toată lumea. E bine să rasară găsindu-te cu sufletul împăcat! Şi aşa sunt eu, împăcată şi mândră de ceea ce sunt!”, a fost mesajul Simonei Halep pe rețelele de socializare.

