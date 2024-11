Lacrimi şi emoţii uriaşe după ultimul meci al lui Rafa Nadal: „Am lăsat o moștenire!“

Rafael Nadal s-a retras din tenis după un ultim turneu disputat în țara natală, alături de echipa de Cupa Davis a Spaniei. Ibericul a avut parte de o ceremonie de retragere la finalul meciului pierdut în fața Olandei (1-2).

Echipa de Cupa Davis a Spaniei a fost învinsă marți noaptea de Olanda, în sferturile de finală ale competiției, scor 2-1. Rafael Nadal a disputat în Martin Carpena Arena ultimul joc al carierei sale. Suporterii ambelor naționale au rămas în arenă pentru a asista la ceremonia de retragere a dublului campion olimpic.

„Matadorul” a fost învins cu 6-4, 6-4 de Botic van de Zandschulp, după o partidă ce a ținut o oră și 51 de minute. Succesul lui Carlos Alcaraz contra lui Tallon Griekspoor (7-6 (0), 6-3) a reaprins speranțele fanilor spanioli, însă cuplul Carlos Alcaraz/Marcel Granollers a cedat cu 7-6 (4), 7-6 (3) împotriva echipei Wesley Koolhof/Botic van de Zandschulp.

Cu greu şi-a stăpânit lacrimile…

Organizatorii au afișat un videoclip în onoarea lui Nadal, iar fanii i-au strigat numele și l-au aplaudat timp de zeci de secunde. Apoi, jucătorul ajuns la 38 de ani a primit microfonul și a produs multe lacrimi.

„M-ați purtat și în momentele bune și în momentele mai puține bune. Fără îndoială, m-ați motivat să continui să lupt. E vorba atât de fanii din Spania, cât și de cei din întreaga lume. M-am simțit norocos să primesc atâta dragoste, mai ales aici în Spania. Realitatea este că nu îți dorești să ajungi în acest moment. Eu nu sunt obosit, dar corpul nu mai duce și trebuie să accept situația. Mă simt super privilegiat că am putut să fac o carieră din hobby-ul meu și am obținut rezultate pe care nu mi le imaginam. Le mulțumesc oamenilor care sunt alături de mine, familie, echipă, prieteni. Nu vreau să nominalizez, pentru că e dificil. Ați fost cruciali pentru mine.

Am încercat să dau totul în fiecare zi pentru a fi mai bun, pentru a-mi îndeplini obiectivul. Am încercat să fac asta cu respect, cu modestie și am reușit să obțin ceea ce e cel mai important pentru mine în această lume – să fiu o persoană bună. Voi părăsi lumea tenisului profesionist cu mulți prieteni pe care mi i-am făcut pe acest drum. E greu să-i menționez pe toți, însă sunt foarte mulți. Părăsesc lumea tenisului cu liniște și cu bucuria că am lăsat o moștenire. Înțeleg că dragostea pe care o primesc, o primesc nu doar pentru ce am făcut pe teren. Vă mulțumesc pentru tot!“, a declarat Nadal, cu lacrimi în ochi.

„Vreau să fiu amintit ca un copil care a ajuns mai departe decât visa“

Nu în ultimul rând, campionul iberic a ţinut să se încline în faţa familiei sale şi a menţionat care este dorinţa lui supremă odată cu retragerea din lumea tenisului.

„Ultimele cuvinte vreau să fie pentru familia mea. Nu m-a dezamăgit niciodată, a fost cu mine și în situațiile care păreau imposibile și în momentele bune m-a ținut cu picioarele pe pământ. Va fi mai ușor, datorită vouă, să fac tranziția. Toate schimbările în viață necesită un proces de adaptare. Am o familie extraordinară și vreau să vă mulțumesc pentru asta.

Mi-am urmat visul și am muncit din greu pentru a ajunge unde sunt acum. Sunt unul dintre norocoșii care au avut oportunitatea de a trăi experiențe frumoase în tenis. Vreau să fiu amintit ca o persoană bună, ca un copil care a ajuns mai departe decât visa”, a mai spus ibericul, citat de Gsp.

Prietenii şi „rivalii“, alături sufleteşte în momentul cel mai greu

Apoi, organizatorii au pregătit un nou videoclip care l-a emoționat până la lacrimi pe Nadal. Personalități mari din lumea sportului, precum Rodri, Iker Casillas, Raul Gonzalez, Serena Williams, Andy Murray, Novak Djokovic, Conchita Martinez, Roger Federer, Andres Iniesta, Juan Martin del Potro sau David Beckham, au vorbit despre ce a însemnat tenismenul spaniol pentru ei.

Palmaresul lui Rafael Nadal:

22 de titluri de Grand Slam

14 turnee de Roland Garros câștigate

92 de titluri

2 medalii de aur la Jocurile Olimpice

4 Cupe Davis câștigate

209 săptămâni petrecute pe prima poziție în ierarhia ATP

