Tenis de masă / Carmina Găman s-a oprit în optimi la Cupa României de Tineret şi Seniori

În perioada 12-14 noiembrie s-a desfăşurat la Dumbrăviţa Cupa României de Tineret și Seniori la tenis de masă. Clubul CSU Craiova a fost reprezentat pe tablourile feminine de Carmina Găman, sportiva antrenată de Florea Vasile, cea care a avut prestaţii notabile în cadrul concursului.

Astfel, Carmina a trecut de faza grupelor atât în concursul de tineret, cât şi în cel de seniori. Din păcate, ea a cedat de fiecare dată în primii 16. La tineret, craioveanca a câştigat în grupe meciurile cu Iarina Precup, Beatrice Hilla şi Ioana Muraru, dar a cedat în faţa Cristinei Sîngeorzan cu scorul de 3-1, în faza optimilor. La seniori, după victoriile din grupă cu Lorena Dumitru şi Gabriela Herciu, Carmina a pierdut întâlnirea cu Evel Ungvari (0-3) în primii 16.

Vasile Florea: „Suntem în limita aşteptărilor“

Vasile Florea, antrenorul Carminei şi al tuturor sportivilor de la CSU Craiova, a vorbit cu GdS despre rezultatele şi evoluţiile elevei sale de la Cupa României. Acesta s-a arătat mulţumit de cele întâmplate, mai ales că la competiţie a fost prezentă „spuma“ tenisului de masă feminin românesc.

„Carmina s-a oprit în optimi în ambele concursuri. La seniori, ea a pierdut în faţa unei sportive valoroase din echipa naţională U19. De partea cealaltă, la tineret, a cedat în faţa unei componente de lot naţional de la Bistriţa. Evidenţiem că au fost victorii în grupe cu toate adversarele. A fost şi acea victorie frumoasă cu Iarina Precup de la Cluj, care a fost şi adversara ei din Divizia B. La ultima întâlnire a lor, Precup a câştigat cu 3-2, iar acum Carmina s-a impus cu 3-0.

Au fost prezente toate sportivele valoroase ale loturilor naţionale. Totul depinde de tragerea la sorţi de după grupe. Acolo, dacă prinzi un culoar mai favorabil, se putea ajunge mai departe în competiţie. La seniori era greu indiferent cu cine am fi jucat. Ce-i drept, suntem cam în limita aşteptărilor. Pentru noi va urma Campionatul Naţional de Tineret, în perioada 13-15 decembrie. Va fi ultima competiţie din acest an, iar apoi tragem linia pe 2024. Per total, putem spune că a fost un an bun pentru noi, că suntem în grafic peste tot. În Superligă suntem bine acolo, în Divizia B la feminin ne aflăm pe primul loc în grupă, cu şanse la promovare“, a declarat Vasile Florea.

CSU Craiova dă un sportiv la lotul naţional U13

O veste extraordinară pentru clubul CSU Craiova a venit chiar în dimineaţa zilei de luni. Sportivul Sasha Marinescu a fost convocat, oficial, la lotul naţional al României U13, pentru un cantonament de pregătire la Odorheiu Secuiesc, în perioada 18-24 noiembrie.

