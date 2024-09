Circuitul Naţional de tenis Autokappa Trophy, un real succes şi în 2024

Circuitul Naţional FRT Autokappa Trophy, ed. a VI-a a ajuns la final, iar cei mai buni tineri tenismeni au avut ocazia să ridice trofeul mult râvnit. Nivelul de joc a fost unul extrem de ridicat, mai ales că la competiție au participat sportivi valoroşi, de perspectivă.

David Bacliu a făcut „legea“ în finala masculină, câștigând ultimul act al competiţiei, în timp ce la feminin a triumfat Natalia Dicu. Pe locurile secunde s-au clasat Andrei Capatos (masculin) şi Clara Popescu (feminin), în timp ce podiumul a fost completat de Ianis Ghiulea (masculin), respectiv Sara Bujor (feminin).

De asemenea, la Autokappa Trophy s-au disputat partide și la dublu. La băieți, Ianis Ghiulea / Matei Crăciun au câştigat finala cu Robin Ivan / Mihnea Tamasi şi au fost desemnaţi triumfători. De partea cealaltă, la feminin, perechea Natalia Dicu / Elena Nichita a încheiat pe prima poziţie, după victoria în faţa cuplului Sara Bujor / Alesia Brândaş.

Menționăm faptul că una dintre finalistele probei de simplu, Clara Popescu, este o tânără sportivă talentată din Craiova. Aceasta s-a descurcat excelent la Circuitul Naţional FRT Autokappa Trophy, ediţia VI, fiind premiată, la final, pentru locul al doilea.

Arbitrul principal al acestei competiții a fost Iordache Giban, în timp ce Dan Gheorghe a fost reprezentantul Autokappa și, totodată, sponsorul oficial al turneului. Dan este printre cei mai mari iubitori ai tenisului și susținător al performanței în sportul alb.

Victor Stănică: „I-am putut vedea la treabă pe unii dintre cei mai valoroşi sportivi ai ţării!“

Preşedintele clubului Tenis Club Stănică, Victor Stănică, a vorbit cu GdS la finalul turneului și s-a arătat mândru că astfel de tinere talente și-au expus talentul în „curtea sa“. Totodată, acesta a ţinut să le mulţumească tuturor pentru sprijin şi implicare.

„Ne bucurăm că am putut organiza, pentru al 6-lea an consecutiv, cea mai mare competiție de tenis reprezentativă juniorilor U14 din țară. Putem spune convingător că Circuitul Naţional FRT Aquavia U14 Autokappa Trophy a fost un real succes. În fiecare an, nivelul de joc este unul extrem de ridicat, iar acum i-am putut vedea la treabă pe unii dintre cei mai valoroşi sportivi ai României. Turneul reprezintă o rampă de lansare a acestora în tenisul mare. Autokappa nu se va opri aici. Turneul va continua şi în anii următori, FRT asigurând acest lucru pentru tenisul din regiunea Olteniei.

Mulţumim Federaţiei Române de Tenis pentru sprijin şi suport, partenerului FRT, Aquavia, pentru că s-a ocupat, pe întreaga durată a turneului, de hidratarea sportivilor. De asemenea, mii de mulţumiri brand-ului Autokappa, prin persoana domnului Dan Gheorghe, pentru continua susţinere a tensiului românesc şi a micilor campioni. Suntem recunoscători prietenilor de la Cannoleria Craiova, care au organizat mult aşteptata petrecere a jucătorilor şi au avut grijă de alimentaţia corespunzătoare a lor. Ne revedem la anul!“, a spus Victor Stănică, pentru GdS.

