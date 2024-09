Aryna Sabalenka, marea câştigătoare de la New York! A luat titlul US Open

Aryna Sabalenka, numărul 2 mondial, a câştigat în premieră turneul de Mare Slem de la US Open. Ea a învins-o pe americanca Jessica Pegula, locul 6 WTA, în două seturi, scor 7-5, 7-5, în finala de sâmbătă de la New York. Sabalenka a cucerit al treilea său titlu de Mare Slem, după succesele de la Australian Open din 2023 şi 2024. Ea a devenit, astfel, prima jucătoare care câştigă două turnee pe hard în acelaşi sezon după germanca Angelique Kerber în 2016.

Înaintea finalei de astăzi, cele două jucătoare se mai întâlniseră de șapte ori, iar bielorusa conducea cu 5-2. Ultima confruntare directă a avut loc în finala de la Cincinnati, din urmă cu aproape trei săptămâni, acolo unde Sabalenka s-a impus în minimum de seturi.

Jessica Pegula, pentru prima dată în finala unui turneu de Mare Slem la 30 de ani, a eliminat-o în sferturi pe poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial. Ea va fi de luni locul 3 WTA, egalându-şi cea mai bună clasare de până acum.

„Mă simt foarte mândră de mine!“

La conferința de presă de după meci, a 2-a jucătoare a lumii a avut un discurs extrem de emoționant, spunând că a vrut mereu să-și pună amprenta pe istoria tenisului, mai ales după ce tatăl său a decedat.

„Întotdeauna a fost scopul meu să pun numele familiei mele în istoria tenisului după ce mi-am pierdut tatăl. De fiecare dată când îmi văd numele pe trofeu, mă simt foarte mândră de mine, în familia mea. Îmi amintesc că ei nu au renunțat la indeplinirea visului meu și au făcut tot ce au putut pentru ca eu să am această oportunitate în viață. A fost mereu visul meu, înca nu pot să cred tot ce am realizat”, a spus bielorusa, citată de puntodebreak.com.

Copleşită de emoţii

Sabalenka a început perfect sezonul, cu titlul cucerit la Australian Open. Apoi, din păcate, a avut o perioadă foarte dificilă, totul culminând cu faptul că nu a putut juca la Wimbledon din cauza problemelor medicale. De aceea, trofeul câștigat la New York are o importanță aparte pentru jucătoarea din Belarus.

„Am avut multe provocări pe teren și în afara terenului. Au fost complicațiile de a nu juca la Wimbledon din cauza unei accidentări, ceva care a fost o experiență nouă pentru mine. US Open este un loc foarte special. Am avut înfrângeri greu de digerat aici, în trecut. Întotdeauna am visat să pun mâna pe acest trofeu frumos. De aceea este atât de special, pentru că indiferent de ce mi s-a întâmplat, mereu m-am întors mai puternică, am învățat și nu am renunțat la acest vis“, a adăugat Sabalenka.

Pegula: „Am pierdut împotriva unei jucătoare mari“

La conferința de presă de după meci, Jessica Pegula a avut un discurs echilibrat, recunoscând că jucătoarea mai bună a câștigat.

„A fost un meci super complicat. Mă bucur că am avut opțiuni de a câștiga un set, știind că am fost condusă în ambele seturi. Am fost capabilă să găsesc un nivel bun de tenis, deși nu am reușit să-l mențin. Felicitările mele pentru Aryna, a jucat un tenis grozav în momentele mari.

Dacă nu pot câștiga încredere după acest turneu, e ceva în neregulă. Am făcut-o câștigând turnee WTA 250, câștigând WTA 1000. Ajunsesem de multe ori în sferturi la Grand Slam-uri, dar acum am putut ajunge în semifinale și chiar în finală. Am pierdut împotriva unei jucătoare mari. Știu că nu mă așteptam să mă descurc atât de bine în acest turneu, așa că am venit cu mai puțină presiune”, a spus Pegula.

