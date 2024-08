Gabi Ruse, uimită de victoria carierei: „Nu am cuvinte, nu-mi vine să cred! E un vis!“

Gabriela Ruse a prins o formă de zile mari la US Open și a reușit cea mai bună performanță a carierei la turneele de Grand Slam. Ea a ajuns în turul al treilea la New York, după o victorie „monstruoasă“ împotriva campioanei de la Wimbledon 2024, Barbora Krejcikova.

La finalul partidei, Gabi Ruse a fost vizibil emoționată și a dezvăluit că nici ea nu știe cum a reușit o asemenea victorie. Românca a subliniat că este foarte încrezătoare în forțele sale în acest moment şi a menţionat că preferă să se bucure de fiecare moment petrecut la New York.

„Nu am cuvinte în acest moment. Nu-mi vine să cred. Barbora e o jucătoare incredibilă, a câștigat multe meciuri. E un vis pentru mine. Nu știu cum am gestionat situația. Am vrut să lovesc tare, să-mi impun jocul. Tatăl meu e pentru prima dată în Statele Unite. Au fost zile emoționante. Mulțumesc antrenorului. Am fost accidentată câteva luni, după Transylvania Open. Sunt foarte încrezătoare în jocul meu. Nu știu cu cine voi juca, dar nu-mi pasă în acest moment. Mulțumesc celor care au venit să mă susțină. Îmi place New York, este orașul meu favorit”, a declarat românca, citată de Eurosport.

Citeşte şi: Rezultat uriaş pentru Gabi Ruse la US Open! A eliminat-o pe câştigătoarea de la Wimbledon