Andreescu şi Răducanu au încheiat rapid aventura de la US Open 2024

Canadianca Bianca Andreescu şi britanica Emma Răducanu, ambele foste campioane la US Open, au fost eliminate din primul tur la ediţia din acest an a turneului de Mare Slem de la New York.

Andreescu, învingătoare la Flushing Meadows în 2019, s-a înclinat în trei seturi, 7-6 (7/5), 2-6, 4-6 în faţa italiencei Jasmine Paolini, favorita numărul 5. Ea a fost mai combativă în primul set pe care l-a câştigat la tiebreak, dar le-a pierdut pe următoarele două. Astfel, a pierdut pentru prima oară la turneul american în primul tur, în patru participări.

Răducanu, câştigătoarea trofeului la US Open în 2021, a fost eliminată tot în trei seturi, 1-6, 6-3, 4-6, de americanca Sofia Kenin, care are la rândul ei un trofeu de Grand Slam în palmares, cucerit în 2020 la Australian Open. Kenin s-a impus în 2 ore şi 11 minute şi o va avea ca adversară în turul secund pe compatriota sa Jessica Pegula.

