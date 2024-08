Simona Halep regretă că nu a participat la JO: “Mi-aş fi dorit tare mult să fiu la Paris”

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat că regretă că nu a putut participa la Jocurile Olimpice.

“Rămâne un regret că nu am putut participa la Jocurile Olimpice de la Paris. Mi-aş fi dorit tare mult să fiu acolo, pentru că ar fi fost ultima Olimpiadă pentru mine. Eu am fost în 2012 la Londra şi mi-a plăcut tare mult. Este cu adevărat un sentiment diferit să joci la Jocurile Olimpice. Am mai jucat la Fed Cup, am fost aproape de o finală, dar totuşi nu se compară cu Olimpiada”, a afirmat Halep, citată de Agerpres.

“Vreau să îi felicit pe toţi cei care sunt aici, dar şi pe ceilalţi, pentru că ştiu cât de grea este munca din spatele Olimpiadei, mai ales că presiunea este enormă, ştiind că patru ani te antrenezi pentru un moment. Dar ei au fost capabili, au fost puternici să câştige medalii pentru România. Mă bucur tot timpul când sportivii rămân câştigă, pentru că ştiu ce înseamnă, cât de multă muncă este în spate, cât de multe emoţii, stres, presiune, tensiune. Îi apreciez din tot sufletul şi îi felicit încă o dată”, a adăugat ea.

L-a urmărit cu atenţie pe David Popovici

Simona Halep a menţionat că a fost extrem de emoţionată în timpul curselor lui David Popovici.

“Când am urmărit canotajul eram puţin relaxată, pentru că ştiam că fetele sunt puternice, mai câştigaseră medalii. La David a fost foarte emoţionant, pentru că a fost totul pe ultimul metru, pe ultimul moment… A fost o emoţie ca şi cum aş fi participat eu la acea cursă”, a precizat Halep.

Ion Ţiriac a oferit maşinile promise medaliaţilor de la Paris

Sportivii români medaliaţi la JO de la Paris au primit, vineri, autoturisme personalizate de la omul de afaceri Ion Ţiriac. Acest lucru s-a petrecut în cadrul unui eveniment organizat la Ţiriac Collection din Otopeni. Printre medaliaţii olimpici care au primit maşini din partea omului de afaceri s-a aflat şi gimnasta Sabrina Maneca-Voinea, clasată pe locul 4 în finala de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Maşinile primite de sportivi sunt marca Hyundai Ioniq 5 şi au numerele de înmatriculare personalizate cu numele acestora, pe uşi fiind inscripţionate performanţele lor.

Sportivii care au câştigat două medalii olimpice la Paris au primit două autoturisme din partea lui Ion Ţiriac.

La evenimentul din Otopeni au asistat, printre alţii, preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, sportivele Simona Halep şi Sorana Cîrstea şi fostul tenisman Ilie Năstase.

9 medalii, aceasta este “zestrea” României după participarea la Olimpiadă

România a cucerit 9 medalii la JO de la Paris: 3 de aur, 4 de argint şi 2 de bronz.

Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu).

Argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin – categorie uşoară, precum şi de halterofila Mihaela Cambei la cat. 49 kg.

Bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber şi de gimnasta Ana Maria Bărbosu la sol.

