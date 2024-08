Novak Djokovic: „Am câștigat, probabil, tot ce se poate câștiga într-o carieră!“

Novak Djokovic a reușit, în sfârșit, la 37 de ani, să câștige medalia olimpică de aur, singura distincție care-i lipsea din palmares. Sârbul a dezvăluit printre lacrimi că și-a pus inima, sufletul, corpul și familia în joc pentru a reuși această performanță uimitoare.

Până acum, Djokovic avea o singură medalie olimpică în palmares, obţinută în 2008, la Beijing. Djokovic a devenit cel mai în vârstă campion olimpic din tenis, la 37 de ani, la capătul unei finale pline de spectacol și de puncte fabuloase.

„Sunt copleșit de tot ceea ce simt acum. Simt diferite emoții. Prea mândru. Prea fericit. Emoționat de posibilitatea de a câștiga un aur pentru prima dată în carieră pentru țara mea. Probabil cel mai mare succes pe care l-am avut. Am câștigat, probabil, tot ce se poate câștiga în cariera mea individuală. Să câștigi Cupa Davis și mai ales o medalie de aur la 37 de ani pentru Serbia este fără precedent. Abia am început să sărbătoresc. Abia aștept ce va urma în următoarele 48 de ore“, a declarat pentru Eurosport noul campion olimpic.

Este suficient acum!

Nole a cucerit ultimul titlu care lipsea din vitrina sa, cel olimpic, astfel că se poate spune că a completat „puzzle-ul” acestui sport.

„Este puzzle-ul complet acum? Da, este! Este suficient acum? Cred că da! Să câștig aurul olimpic la 37 de ani… în sfârșit am reușit! Mai presus de toate, este țara mea. Mândria de a juca pentru Serbia. Știu că lui Carlos și Rafa le place să joace pentru Spania, lui Andy [Murray] îi place să joace pentru Marea Britanie. Roger [Federer] pentru Elveția. Alex Zverev a câștigat la Tokyo pentru Germania. Ați văzut reacțiile tuturor acestor băieți când câștigă, este ceva special.

Aceasta este acum a cincea mea ediție a Jocurilor Olimpice. În trei din cele patru am jucat semifinale și, din anumite motive, nu am reușit niciodată să depășesc acel obstacol. Când am intrat pe teren pentru semifinala cu Musetti m-am gândit și mi-am spus ‘hai să trecem peste asta’. De aceea, la începutul acestui meci nu am fost atât de emoționat, deoarece mi-am asigurat o medalie, dar bineînțeles că voiam aurul. A fost intens pe teren și am vrut să dau tot ce am mai bun. Cred că faptul că m-am calificat în finală m-a ajutat deja“, a completat Nole.

