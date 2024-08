E gata, Djokovic a câștigat „tenisul“! Golden Slam-ul carierei a venit la Olimpiadă

Novak Djokovic este noul campion olimpic în proba de tenis de la Jocurile Olimpice! Sârbul l-a învins pe Carlos Alcaraz la capătul unei finale extrem de spectaculoase, încheiată cu scorul de 7-6 (3), 7-6 (2). Nole a devenit, astfel, cel mai în vârstă medaliat cu aur în „sportul alb” și a câștigat ultima distincție care lipsea din cariera sa remarcabilă.

Nole și-a dus la îndeplinire singurul obiectiv pe care nu-l bifase până acum, câștigarea unui aur olimpic, o povară care a atârnat greu pe umerii săi. Acest uriaș triumf a venit cum nu se putea mai bine, pe final de carieră și împotriva principalului rival, Carlos Alcaraz. Imediat după ultimul punct, inegalabilul campion s-a prăbușit pe zgura pariziană. A izbucnit în lacrimi, apoi a mers să celebreze succesul în loja sa, în brațele copiilor săi și alături de persoanele importante lui.

Foto / Raed Krishan (Gsp)

Au fost scene de aceeași intensitate emoțională și pe bancă. Copleșit de moment și cu un prosop pus în jurul capului, Nole a dat frâu liber lacrimilor. A fost o descătușare binemeritată!

Foto / Raed Krishan (Gsp)

Nole a cucerit ultimul titlu care lipsea din vitrina sa, cel olimpic, astfel că se poate spune că a completat „puzzle-ul” acestui sport.

Carieră Novak Djokovic:

10 x Australian Open

3 x Roland-Garros

7 x Wimbledon

4 x US Open

7 x ATP Finals

8 x year-end No.1s

2 x Career Golden Masters

1 x Davis Cup

428 weeks at No.1 (most ever)

1 x Olympics Gold Medal

